THE HOUSE OF HARRY WINSTON ERÖFFNET EINEN NEUEN FLAGSHIP SALON IN GINZA

Der 869 Quadratmeter große Raum in der 1-7-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, ist jetzt der größte Salon von Harry Winston in Japan. Das neue Flaggschiff erstreckt sich über drei Etagen und bietet eine neue Designrichtung, die den ikonischen Winston-Stil durch eine modernere, architektonische Linse neu interpretiert.

GINZA, Japan, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- The House of Harry Winston, der legendäre „King of Diamonds" und „Rare Jeweler of the World", eröffnet mit Stolz seinen neuen Flagship-Salon in Ginza.

„Japan nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte von Harry Winston ein. Seit der Eröffnung unseres ersten Salons im Jahr 1988 hat Japan eine wesentliche Rolle beim Aufbau des renommierten globalen Erbes des Hauses gespielt", so Nayla Hayek, CEO von Harry Winston, Inc. „Die Eröffnung unseres neuen Flagship in Ginza - dem Epizentrum des Luxus, wo zukunftsweisendes Design auf beständige Tradition trifft - stellt ein aufregendes neues Kapitel dar - eines, das die langjährigen Beziehungen des Hauses in Tokyo ehrt und gleichzeitig eine kühne Vision für die Zukunft bietet. Mit dieser Eröffnung verstärken wir unser Engagement, unsere Kunden, sowohl neue als auch bestehende, auf höchstem Niveau zu betreuen."

Jedes Detail in der Inneneinrichtung zeugt von dem dauerhaften Erbe des House. Fein geschliffener, weißer, polierter Marmor umrahmt jede Etage und wird durch maßgeschneiderte Teppiche ergänzt, die Wärme und Textur verleihen. Die Wände sind mit glänzend weißer Strukturtapete und Marmor verkleidet, was dem Ganzen einen leuchtenden Effekt verleiht. Ein eindrucksvoller Kronleuchter und ausgesuchte dekorative Einrichtungsgegenstände vervollständigen das Ambiente.

Jede Etage des Salons bietet ein besonderes Erlebnis und führt die Gäste durch einen Raum, der das Erbe des Hauses und die Hingabe an die Handwerkskunst widerspiegelt. Die erste Etage ist der Brautmode gewidmet, während in der zweiten Etage Signature-Kollektionen, Zeitmesser und die außergewöhnlichsten Schmuckkreationen des Hauses zu sehen sind. Auf dieser Ebene befindet sich auch der größte VIP-Salon Japans, der eine intime Umgebung für private Kundenerlebnisse bietet. Im Untergeschoss sorgt ein spezieller Concierge für die Reparatur von Waren für eine noch bessere Nachbetreuung des Hauses.

Die mit cremefarbenem Travertinmarmor verkleidete Außenfassade ist mit Fenstervitrinen und drei beleuchteten Leuchtkästen ausgestattet, in denen die saisonalen Kampagnen des Hauses präsentiert werden. Am Eingang werden die Gäste durch das für Harry Winston charakteristische schwarz-goldene Doppeltor empfangen, das mit Rosettenmotiven verziert ist und von zwei passenden Laternenpfählen flankiert wird - ikonische Elemente, die eine Hommage an das historische Fifth Avenue Flagship des Hauses in New York City darstellen. Seit der Eröffnung seines ersten Salons in Japan im Jahr 1988 hat Harry Winston acht Standorte in Japan eröffnet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761217/Harry_Winston_Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2761218/Harry_Winston_Ginza_Flagship_Salon.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2761219/Harry_Winston_Ginza.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-house-of-harry-winston-eroffnet-einen-neuen-flagship-salon-in-ginza-302544328.html