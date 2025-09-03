Inga Dransfeld-Haase startet im Vorstand der TÜV NORD AG (FOTO)

Hannover (ots) - Seit 1. September 2025 ist Inga Dransfeld-Haase

Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der TÜV NORD AG.



Inga Dransfeld-Haase ist Juristin und verfügt über langjährige Expertise in

leitenden Personal-Funktionen. Seit 2020 war sie bei BP Europe SE tätig, seit

2023 als Vorständin für Arbeit und Soziales mit Verantwortung für mehr als 9.000

Beschäftigte in sieben europäischen Ländern. Zuvor hatte sie verschiedene

Führungspositionen bei der Nordzucker AG in Braunschweig inne.



Thomas Rappuhn, Aufsichtsratsvorsitzender der TÜV NORD AG: "Mit Inga

Dransfeld-Haase gewinnen wir eine hoch angesehene und erfahrene Managerin, die

mit großer Expertise unsere Personalarbeit weiterentwickeln, die Attraktivität

als Arbeitgeber weiter stärken und die Internationalisierung der TÜV NORD GROUP

vorantreiben wird. Mein Dank gilt Dr. Dirk Stenkamp, der den Vorstandsbereich

Personal seit September 2024 zusätzlich zu seiner Rolle als

Vorstandsvorsitzender mit großem Engagement führte."





Inga Dransfeld-Haase: "Ich freue mich sehr, meine neue Aufgabe anzutreten.

Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, der Konzerngeschäftsleitung, den

Betriebsräten und unseren engagierten Mitarbeitenden möchte ich die nächsten

Schritte für eine agile und attraktive Arbeitswelt einleiten. Dazu gehören eine

werteorientierte Führung, die Förderung von Vielfalt und Zusammenarbeit sowie

die gezielte Entwicklung von Talenten. Ich möchte die Menschen im Konzern

ermutigen und unterstützen, ihre Potenziale bestmöglich zu entfalten und damit

die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der TÜV NORD GROUP zu stärken."



Der Vorstand der TÜV NORD AG besteht damit seit 1. September 2025 aus Dr. Dirk

Stenkamp (Vorsitz/CEO), Jürgen Himmelsbach (Finanzen/CFO), Ringo Schmelzer

(Chief Operating Officer/COO) und Inga Dransfeld-Haase (Personal/CHRO).



