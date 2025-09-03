Inga Dransfeld-Haase startet im Vorstand der TÜV NORD AG (FOTO)
Hannover (ots) - Seit 1. September 2025 ist Inga Dransfeld-Haase
Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der TÜV NORD AG.
Inga Dransfeld-Haase ist Juristin und verfügt über langjährige Expertise in
leitenden Personal-Funktionen. Seit 2020 war sie bei BP Europe SE tätig, seit
2023 als Vorständin für Arbeit und Soziales mit Verantwortung für mehr als 9.000
Beschäftigte in sieben europäischen Ländern. Zuvor hatte sie verschiedene
Führungspositionen bei der Nordzucker AG in Braunschweig inne.
Thomas Rappuhn, Aufsichtsratsvorsitzender der TÜV NORD AG: "Mit Inga
Dransfeld-Haase gewinnen wir eine hoch angesehene und erfahrene Managerin, die
mit großer Expertise unsere Personalarbeit weiterentwickeln, die Attraktivität
als Arbeitgeber weiter stärken und die Internationalisierung der TÜV NORD GROUP
vorantreiben wird. Mein Dank gilt Dr. Dirk Stenkamp, der den Vorstandsbereich
Personal seit September 2024 zusätzlich zu seiner Rolle als
Vorstandsvorsitzender mit großem Engagement führte."
Inga Dransfeld-Haase: "Ich freue mich sehr, meine neue Aufgabe anzutreten.
Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, der Konzerngeschäftsleitung, den
Betriebsräten und unseren engagierten Mitarbeitenden möchte ich die nächsten
Schritte für eine agile und attraktive Arbeitswelt einleiten. Dazu gehören eine
werteorientierte Führung, die Förderung von Vielfalt und Zusammenarbeit sowie
die gezielte Entwicklung von Talenten. Ich möchte die Menschen im Konzern
ermutigen und unterstützen, ihre Potenziale bestmöglich zu entfalten und damit
die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der TÜV NORD GROUP zu stärken."
Der Vorstand der TÜV NORD AG besteht damit seit 1. September 2025 aus Dr. Dirk
Stenkamp (Vorsitz/CEO), Jürgen Himmelsbach (Finanzen/CFO), Ringo Schmelzer
(Chief Operating Officer/COO) und Inga Dransfeld-Haase (Personal/CHRO).
