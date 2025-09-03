    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Inga Dransfeld-Haase startet im Vorstand der TÜV NORD AG (FOTO)

    Hannover (ots) - Seit 1. September 2025 ist Inga Dransfeld-Haase
    Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der TÜV NORD AG.

    Inga Dransfeld-Haase ist Juristin und verfügt über langjährige Expertise in
    leitenden Personal-Funktionen. Seit 2020 war sie bei BP Europe SE tätig, seit
    2023 als Vorständin für Arbeit und Soziales mit Verantwortung für mehr als 9.000
    Beschäftigte in sieben europäischen Ländern. Zuvor hatte sie verschiedene
    Führungspositionen bei der Nordzucker AG in Braunschweig inne.

    Thomas Rappuhn, Aufsichtsratsvorsitzender der TÜV NORD AG: "Mit Inga
    Dransfeld-Haase gewinnen wir eine hoch angesehene und erfahrene Managerin, die
    mit großer Expertise unsere Personalarbeit weiterentwickeln, die Attraktivität
    als Arbeitgeber weiter stärken und die Internationalisierung der TÜV NORD GROUP
    vorantreiben wird. Mein Dank gilt Dr. Dirk Stenkamp, der den Vorstandsbereich
    Personal seit September 2024 zusätzlich zu seiner Rolle als
    Vorstandsvorsitzender mit großem Engagement führte."

    Inga Dransfeld-Haase: "Ich freue mich sehr, meine neue Aufgabe anzutreten.
    Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, der Konzerngeschäftsleitung, den
    Betriebsräten und unseren engagierten Mitarbeitenden möchte ich die nächsten
    Schritte für eine agile und attraktive Arbeitswelt einleiten. Dazu gehören eine
    werteorientierte Führung, die Förderung von Vielfalt und Zusammenarbeit sowie
    die gezielte Entwicklung von Talenten. Ich möchte die Menschen im Konzern
    ermutigen und unterstützen, ihre Potenziale bestmöglich zu entfalten und damit
    die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der TÜV NORD GROUP zu stärken."

    Der Vorstand der TÜV NORD AG besteht damit seit 1. September 2025 aus Dr. Dirk
    Stenkamp (Vorsitz/CEO), Jürgen Himmelsbach (Finanzen/CFO), Ringo Schmelzer
    (Chief Operating Officer/COO) und Inga Dransfeld-Haase (Personal/CHRO).

    Pressekontakt:

    Sven Ulbrich
    TÜV NORD GROUP
    Tel.: 0511 998-61540

    mailto:presse@tuev-nord.de
    http://www.tuev-nord-group.com/de/newsroom

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38751/6109951
    OTS: TÜV NORD GROUP




