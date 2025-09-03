Thüga stärkt regionale Präsenz
Einführung von Leitern der Regionen (FOTO)
München (ots) - Die Thüga AG baut ihre regionale Präsenz aus und hat erstmals
Leiter der Regionen benannt. Ziel dieser neuen Funktion und Struktur ist es, die
Vernetzung mit Partnerunternehmen, Kommunen und weiteren regionalen Akteuren zu
intensivieren und Kooperationen gezielt zu fördern.
Die Leiter der Regionen bringen langjährige Erfahrung in der Energiewirtschaft,
fundiertes Branchenwissen und ein breites Netzwerk mit. Zu ihren Aufgaben
gehören unter anderem die Koordinierung der Zusammenarbeit mit
Partnerunternehmen, der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu Politik und
Stadtwerken, die Unterstützung bei der Entwicklung neuer regionaler Projekte
sowie die Übernahme von Mandaten in Thüga-Partnerunternehmen.
Ausbau der regionalen Vernetzung
"Ich freue mich sehr über die Benennung unserer neuen Leiter der Regionen. Ihre
Kompetenz, Erfahrung und ihr Engagement sind beeindruckend. Ich wünsche allen
viel Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe - und bin überzeugt, dass sie die
regionale Vernetzung und Zusammenarbeit in der Thüga-Gruppe intensiv ausbauen
und fördern werden," erklärt Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der
Thüga AG.
Die Leiter der Regionen:
Sven Class, Leiter Region Süd
Von 2001 bis 2004 war Sven Class als Berater bei Accenture in München tätig.
Anschließend übernahm er bis 2012 verschiedene Funktionen bei der SWM Services
GmbH in München, zuletzt als Abteilungsleiter. Ab 2012 verantwortete er als
Bereichsleiter Vertrieb die Geschäftsentwicklung bei der Conergos GmbH, dem
Vorläuferunternehmen der Thüga SmartService. Seit 2019 ist er als Director Sales
and Marketing bei der Thüga SmartService tätig.
Christoph Kahlen, Leiter Region Ost
Nach Stationen beim Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft
(1992-1996) kam Dipl.-Ing. Christoph Kahlen 1996 zur Thüga, wo er zunächst als
energiewirtschaftlicher Berater tätig war. Nach Übernahme von verschiedenen
Führungspositionen ist er seit 2018 hauptberuflicher Aufsichtsrat bei rund 25
Stadtwerken, überwiegend als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
Jörg Mann, Leiter Region Mitte/Nord
Nach seinem Start 1998 bei der Sixt Leasing AG übernahm Jörg Mann von 1999 bis
2001 die Leitung der Region Nord im Key Account Management. 2001 wechselte er
zur Thüga AG in die Unternehmensentwicklung. Dort verantwortete er über viele
Jahre Projekte in den Bereichen M&A, Organisation und Reorganisation,
Unternehmens- und Netzbewertungen sowie die Beratung von Partnerunternehmen in
kaufmännischen und strategischen Fragen. Zudem nahm er mehrere
Aufsichtsratsmandate im Beteiligungsbereich der Thüga AG wahr.
Dr. Markus Spitz, Leiter Region West
Nach seiner Promotion an der Technischen Universität Kaiserslautern startete Dr.
Markus Spitz 1999 bei der Robert Bosch GmbH, wo er bis 2003 als Projektleiter in
Schwieberdingen/Stuttgart und im spanischen Alcalà de Henares tätig war. Von
2003 bis 2006 leitete er den Vertrieb der Saar Ferngas AG, bevor er 2006 als
Direktor Gasverkauf West zur VNG - Verbundnetz Gas AG nach Leipzig wechselte.
Seit 2012 ist er Geschäftsführer der Thüga Energie GmbH.
Mit der Einführung dieser Funktion unterstreicht die Thüga ihre Rolle als
zuverlässiger Partner für Stadtwerke und Kommunen und setzt ein klares Zeichen
für den weiteren Ausbau regionaler Kooperationen.
Pressekontakt:
Dr. Detlef Hug
mailto:detlef.hug@thuega.de
Tel. +49 (0) 89-38197-1222
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6109966
OTS: Thüga AG
ISIN: DE0007481004
