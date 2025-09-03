Einführung von Leitern der Regionen (FOTO)

München (ots) - Die Thüga AG baut ihre regionale Präsenz aus und hat erstmals

Leiter der Regionen benannt. Ziel dieser neuen Funktion und Struktur ist es, die

Vernetzung mit Partnerunternehmen, Kommunen und weiteren regionalen Akteuren zu

intensivieren und Kooperationen gezielt zu fördern.



Die Leiter der Regionen bringen langjährige Erfahrung in der Energiewirtschaft,

fundiertes Branchenwissen und ein breites Netzwerk mit. Zu ihren Aufgaben

gehören unter anderem die Koordinierung der Zusammenarbeit mit

Partnerunternehmen, der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu Politik und

Stadtwerken, die Unterstützung bei der Entwicklung neuer regionaler Projekte

sowie die Übernahme von Mandaten in Thüga-Partnerunternehmen.





Ausbau der regionalen Vernetzung



"Ich freue mich sehr über die Benennung unserer neuen Leiter der Regionen. Ihre

Kompetenz, Erfahrung und ihr Engagement sind beeindruckend. Ich wünsche allen

viel Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe - und bin überzeugt, dass sie die

regionale Vernetzung und Zusammenarbeit in der Thüga-Gruppe intensiv ausbauen

und fördern werden," erklärt Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der

Thüga AG.



Die Leiter der Regionen:



Sven Class, Leiter Region Süd



Von 2001 bis 2004 war Sven Class als Berater bei Accenture in München tätig.

Anschließend übernahm er bis 2012 verschiedene Funktionen bei der SWM Services

GmbH in München, zuletzt als Abteilungsleiter. Ab 2012 verantwortete er als

Bereichsleiter Vertrieb die Geschäftsentwicklung bei der Conergos GmbH, dem

Vorläuferunternehmen der Thüga SmartService. Seit 2019 ist er als Director Sales

and Marketing bei der Thüga SmartService tätig.



Christoph Kahlen, Leiter Region Ost



Nach Stationen beim Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft

(1992-1996) kam Dipl.-Ing. Christoph Kahlen 1996 zur Thüga, wo er zunächst als

energiewirtschaftlicher Berater tätig war. Nach Übernahme von verschiedenen

Führungspositionen ist er seit 2018 hauptberuflicher Aufsichtsrat bei rund 25

Stadtwerken, überwiegend als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.



Jörg Mann, Leiter Region Mitte/Nord



Nach seinem Start 1998 bei der Sixt Leasing AG übernahm Jörg Mann von 1999 bis

2001 die Leitung der Region Nord im Key Account Management. 2001 wechselte er

zur Thüga AG in die Unternehmensentwicklung. Dort verantwortete er über viele

Jahre Projekte in den Bereichen M&A, Organisation und Reorganisation,

Unternehmens- und Netzbewertungen sowie die Beratung von Partnerunternehmen in

kaufmännischen und strategischen Fragen. Zudem nahm er mehrere

Aufsichtsratsmandate im Beteiligungsbereich der Thüga AG wahr.



Dr. Markus Spitz, Leiter Region West



Nach seiner Promotion an der Technischen Universität Kaiserslautern startete Dr.

Markus Spitz 1999 bei der Robert Bosch GmbH, wo er bis 2003 als Projektleiter in

Schwieberdingen/Stuttgart und im spanischen Alcalà de Henares tätig war. Von

2003 bis 2006 leitete er den Vertrieb der Saar Ferngas AG, bevor er 2006 als

Direktor Gasverkauf West zur VNG - Verbundnetz Gas AG nach Leipzig wechselte.

Seit 2012 ist er Geschäftsführer der Thüga Energie GmbH.



Mit der Einführung dieser Funktion unterstreicht die Thüga ihre Rolle als

zuverlässiger Partner für Stadtwerke und Kommunen und setzt ein klares Zeichen

für den weiteren Ausbau regionaler Kooperationen.



Pressekontakt:



Dr. Detlef Hug

mailto:detlef.hug@thuega.de

Tel. +49 (0) 89-38197-1222



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6109966

OTS: Thüga AG

ISIN: DE0007481004







