HIKMICRO setzt neue Standards für die vorausschauende Wartung in den anspruchsvollsten Fertigungsbranchen

Einem aktuellen Bericht von McKinsey & Co zufolge senkt PdM die Gesamtwartungskosten um 18 bis 25 % und ungeplante Ausfallzeiten um bis zu 50 %. Die innovative Kombination aus funktional überlegenen akustischen Bildgebern und Wärmebildkameras von HIKMICRO ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Gaslecks und Partikelabgängen sowie elektrischen und mechanischen Problemen, bevor diese zu einem kritischen Problem werden.

HANGZHOU, China, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Anbieter von industriellen Bildverarbeitungssystemen, HIKMICRO, baut seine Lösungen für vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance, PdM) aus, um die Zuverlässigkeit und Effizienz weiter zu steigern – insbesondere in den anspruchsvollen Bereichen Automobilindustrie und energieintensive Fertigung.

Einmal in der Fabrikhalle eingesetzt, bietet diese leistungsstarke Kombination den Herstellern einen intelligenteren und umfassenderen Ansatz für die vorausschauende Wartung, wodurch ungeplante Ausfallzeiten vermieden, der Energieverbrauch gesenkt, die Sicherheit der Mitarbeiter erhöht und langfristige Kosteneinsparungen erzielt werden.

Der neue und äußerst kostengünstige AI56L Acoustic Imager bietet eine unübertroffene Präzision, um Energieverschwendung zu reduzieren und die Leistung von Druckluftsystemen zu optimieren. Der hochempfindliche Gasleckmodus ist äußerst präzise und lokalisiert und filtert Störgeräusche in problematischen Umgebungen mit Echtzeit-Visualisierung (auf einem großen 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen) sowie solche, die vor dem Hintergrund von Stanz-, Schweiß- und Montagevorgängen nicht zu hören wären. Die ergonomische Einhandbedienung macht es leicht und tragbar für nahtlose Inspektionen entlang schnell laufender Produktionslinien.

Es ergänzt die Arbeit der anderen, weiterentwickelten Modelle (AI56 und AI76) der HIKMICRO AI-Serie, die ebenfalls Korona-, Streu-, Oberflächen- oder Partikelentladungen an Hochspannungssystemen identifizieren, die zu Geräteausfällen führen können. Dies wird sofort auf dem Bildschirm angezeigt und kann zur Dokumentation und Berichtsanalyse gespeichert werden.

Diese neueste akustische Innovation folgt unmittelbar auf die superintelligenten und KI-gesteuerten Wärmebildkameras von HIKMICRO mit SuperScene+, die dank integrierter Algorithmen eine automatisierte Risikoerkennung und vereinfachte Arbeitsabläufe ermöglichen. Die adaptive Szenenverbesserung optimiert Wärmebilder automatisch in Echtzeit und gewährleistet schnelle und genaue Temperaturmessungen in einer Vielzahl komplexer industrieller Umgebungen. Darüber hinaus werden durch zuverlässige Hotspot-Erkennung überhitzte Kabel, Steckverbinder oder Komponenten sofort erkannt, sodass eine sicherere, effizientere und proaktive Wartung möglich ist, bevor Fehler eskalieren.