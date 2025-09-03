    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOutcrop Silver & Gold Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Outcrop Silver & Gold Corporation

    Outcrop Silver erweitert hochgradige Abschnitte auf Guadual

    2,35 m mit 3.092 g/t Silber – Ressourcenerweiterung wird mit drei Bohranlagen vorangetrieben

    3. September 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX-V: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) („Outcrop Silver“) gibt neue hochgradige Abschnitte vom Erzgang Guadual beim 100 % unternehmenseigenen primären Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien bekannt, einschließlich 2,35 Meter („m“) mit 3.092 Gramm pro Tonne („g/t“) Silber („Ag“) und 4,95 g/t Gold („Au“) (3.463 g/t Silberäquivalent („AgÄq“)) (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Mit derzeit drei aktiven Bohranlagen liegt der Schwerpunkt der Bohrarbeiten darauf, den sich abzeichnenden hochgradigen Kern bei Guadual North zu festigen und zu erweitern, damit er möglicherweise in das nächste Update der Mineralressourcenschätzung („MRE“) des Unternehmens integriert werden kann, das für Anfang 2026 geplant ist, während der Bestand des Erzgangs Santa Ana weiter ausgebaut wird.

     

    Höhepunkte

     

    -          DH493 durchschnitt 2,35 m mit 3.093 g/t Ag und 4,95 g/t Au (3.463 g/t AgÄq)

    -          DH495 durchschnitt 1,30 m mit 4.587 g/t Ag und 12,30 g/t Au (5.510 g/t AgÄq)

    -          DH486 durchschnitt 2,76 m mit 880 g/t Ag und 1,67 g/t Au (1.006 g/t AgÄq)

    -          Mehrere Bohrlöcher durchschnitten eine hochgradige Mineralisierung und bestätigten somit die Kontinuität des Streichens und der Tiefe des Erzgangsystems Guadual North, das weiterhin in alle Richtungen offen ist (Abbildung 3)

     

    „Die Ergebnisse von Guadual übertreffen weiterhin die Erwartungen. Die jüngsten Bohrungen haben Rekordwerte bei den Silberäquivalentgehalten und hervorragende Mächtigkeiten ergeben, was auf ein solides und stark mineralisiertes System hinweist. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial für das Hinzukommen bedeutsamer hochgradiger Silberressourcen zu unserer bevorstehenden MRE“, sagte Vice President of Exploration Guillermo Hernández. „Wir sind besonders erfreut, dass die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist. Das Team liefert außergewöhnliche Ergebnisse und freut sich darauf, die Definition und die Erweiterung dieses aufregenden Ziels fortzusetzen.“

     

    Ziel

    Bohrloch-Nr.

    von

    (m)

    bis

    (m)

    Abschnitt

    (m)

    geschätzte wahre Mächtigkeit

    (m)

    Ag

    g/t

    Au

    g/t

    AgÄq1

    g/t

    Guadual

    DH486

    198,96

    201,72

    2,76

    1,25

    880

    1,67

    1.006

    Einschl.

    199,64

    200,72

    1,08

    0,49

    2.034

    3,38

    2.288

    DH489

    100,68

    101,58

    0,90

    0,57

    1.508

    7,34

    2.059

    Einschl.

    100,68

    101,18

    0,50

    0,32

    2.457

    11,14

    3.294

    DH491

    171,19

    171,49

    0,30

    0,13

    1.067

    0,99

    1.141

    DH493

    176,08

    178,43

    2,35

    1,66

    3.092

    4,95

    3.463

    Einschl.

    176,08

    177,14

    1,06

    0,75

    4.386

    3,12

    4.620

    Und

    177,69

    178,43

    0,74

    0,52

    3.031

    9,57

    3.749

    DH495

    236,36

    237,66

    1,30

    0,54

    4.587

    12,30

    5.510

    Einschl.

    236,92

    237,66

    0,74

    0,31

    8.022

    21,53

    9.639

     

    Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrlöcher

     

     

    Abbildung 1. Planansicht des Ziels Guadual mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 1), bereits zuvor gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 3) und Proben der Oberflächenexploration (Tabelle 2). Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion. Die Bohrlöcher DH480, DH482 und DH848 durchschnitten Quarzerzgänge oder Brekzien ohne bedeutsame Ergebnisse in den Erzgängen Guadual North oder Guadual. „Kein bedeutsames Ergebnis“ entspricht einem Abschnitt mit weniger als 200 g/t AgÄq1.

     

    Guadual ist ein markantes Erzgangziel im zentralen Teil des Projekts Santa Ana. Der Erzgang ist strukturell in Richtung Nordnordosten/Nordosten ausgerichtet und subvertikal geneigt. Er enthält eine Quarz-Sulfid-Mineralisierung, die mit Argentit, Pyrit und Bleiglanz in Zusammenhang steht, was für die hochgradigen Mineralsysteme von Santa Ana charakteristisch ist. Oberflächen-Schürfgrabungen und frühere Bohrungen bestätigten eine Größe von über 400 m, wobei sich das Segment Guadual North nun als hochgradiges Kerngebiet für die kurzfristige Integration in die Mineralressource abzeichnet.

     

     

    Abbildung 2. Geologische Querschnitte mit dem Erzgangsystem Guadual. Die Mächtigkeit von Querschnitt A beträgt 50 m. Die Mächtigkeit von Querschnitt B beträgt 30 m.

     

    Das Abgrenzungsbohrprogramm bei Guadual wird mit Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen fortgesetzt, um die gesamte Ausdehnung der bis dato identifizierten mineralisierten Ausläufer, insbesondere im Erzgang Guadual North, zu definieren. Der Schwerpunkt liegt zurzeit darauf, den Bohrabstand innerhalb der hochgradigen Zonen zu verringern, um die Anforderungen für die Ressourcenschätzung zu erfüllen, während die Bohrungen in der Tiefe und entlang des Streichens erweitert werden, um die Beständigkeit der Mineralisierung zu erproben. Gleichzeitig wird die geologische und strukturelle Modellierung vorangetrieben, um die Interpretation der Erzgangabmessungen zu verfeinern, wobei die „Grade Shell“-Modellierung und die Definition des Bereichs bereits im Gange sind. Diese Arbeiten werden direkt in unsere zurzeit laufenden internen Berechnungen der Mineralressourcenschätzung einfließen. Darüber hinaus werden durch Explorationsbohrungen die potenziellen strukturellen Verbindungen zwischen den Erzgängen Guadual, Jiménez und Aguilar untersucht, die gemeinsam einen mineralisierten Korridor mit einer Länge von über 2 km und mehreren bestätigten hochgradigen Ausläufern bilden. Die Ergebnisse dieser Schritte sollen eine solide Basis für eine beträchtliche Erweiterung der Mineralressourcen bei Santa Ana liefern.

     

     

    Abbildung 3. Längsschnitt des Ziels Guadual mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (g/t AgÄq) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (m) dar. Der Gehalt der Durchstoßpunkte und der Schlitzproben ist in g/t AgÄq angegeben.

     

    Probe

    Easting

    (m)

    Northing

    (m)

    Höhe

    (m)

    Probentyp

    Mächtigkeit

    Au

    g/t

    Ag

    g/t

    AgÄq1

    g/t

    Veröffentlichungsdatum

    15681

    504789.00

    562277.00

    971,75

    Chip

     

    0,47

    885

    921

    5. Juli 2022

    15682

    504881.00

    562356.00

    941,01

    Chip

     

    5,34

    664

    1,065

    5. Juli 2022

    15696

    504822.05

    562330.82

    961,55

    Channel

    0,70

    0,45

    608

    642

    5. Juli 2022

    15836

    504943.50

    562349.10

    942,08

    Channel

    15,00

    0,40

    315

    345

    5. Juli 2022

    15878

    504636.60

    562009.30

    968,94

    Chip

    0,20

    1,04

    311

    390

    5. Juli 2022

    15897

    504739.30

    562076.50

    977,86

    Chip

    0,45

    2,61

    297

    494

    5. Juli 2022

    15898

    504681.10

    562032.70

    968,68

    Chip

    0,40

    4,53

    226

    567

    5. Juli 2022

    16368

    504903.07

    562431.73

    939,77

    Channel

    0,20

    1,23

    400

    492

    11. September 2024

    16369

    504903.25

    562431.63

    939,61

    Channel

    0,30

    0,71

    492

    545

    11. September 2024

    16370

    504922.00

    562435.00

    937,48

    Chip

    0,20

    2,01

    1.328

    1.479

    11. September 2024

     

    Tabelle 2. Ergebnisse der Schlitz- und Schürfproben von der Oberfläche beim Erzgangziel Guadual im Rahmen des regionalen Explorationsprogramms, einschließlich jener, die bereits zuvor gemeldet wurden und in Abbildung 1 angegeben sind (siehe Pressemitteilungen vom 5. Juli 2022 und 11. September 2024). * Schürf- und Schlitzproben sind naturgemäß selektiv, sodass die Analyseergebnisse nicht zwangsläufig die wahre Mineralisierung widerspiegeln. Koordinaten entsprechen UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion.

     

    Bohrloch-Nr.

    Bohrlochbezeichnung

    Easting

    (m)

    Northing

    (m)

    Höhe

    (m)

    Tiefe

    (m)

    Azimut

    (°)

    Neigung

    (°)

    DH372

    SAGU24DH372

    504611.831

    562181.878

    1024,62

    151,48

    131

    -45

    DH374

    SAGU24DH374

    504611.659

    562181.937

    1024,41

    169,46

    131

    -60

    DH376

    SAGU24DH376

    504612.588

    562182.698

    1024,59

    159,71

    98

    -50

    DH377

    SAGU24DH377

    504611.975

    562181.706

    1024,43

    201,16

    130

    -71

    DH380

    SAGU24DH380

    504601.151

    562202.905

    1030,30

    210,61

    102

    -60

    DH382

    SAGU24DH382

    504525.146

    562060.844

    1000,30

    140,20

    136

    -45

    DH384

    SAGU24DH384

    504523.853

    562060.777

    1001,02

    190,19

    179

    -61

    DH387

    SAGU24DH387

    504449.408

    561932.800

    982,02

    108,50

    78

    -45

    DH445

    SAGU25DH445

    504771.497

    562391.194

    963,18

    165,20

    140

    -45

    DH446

    SAGU25DH446

    504771.446

    562391.393

    963,39

    225,85

    140

    -66

    DH448

    SAGU25DH448

    504772.273

    562392.077

    963,39

    205,74

    104

    -50

    DH450

    SAGU25DH450

    504812.568

    562407.796

    953,24

    245,66

    85

    -60

    DH452

    SAGU25DH452

    504749.677

    562416.256

    957,73

    280,41

    140

    -65

    DH455

    SAGU25DH455

    504863.983

    562545.099

    980,33

    241,09

    140

    -45

    DH456

    SAGU25DH456

    504863.830

    562545.261

    980,32

    302,36

    140

    -62

    DH458

    SAGU25DH458

    504863.717

    562545.490

    980,65

    197,51

    140

    -73

    DH460

    SAGU25DH460

    504748.274

    562416.247

    958,54

    255,42

    167

    -56

    DH462

    SAGU25DH462

    504754.732

    562337.309

    997,64

    151,18

    140

    -50

    DH463

    SAGU25DH463

    504754.596

    562337.520

    997,54

    215,49

    140

    -71

    DH480

    SAGU25DH480

    504750.157

    562417.251

    957,65

    296,26

    97

    -57

    DH482

    SAGU25DH482

    504749.963

    562417.346

    957,77

    186,21

    97

    -67

    DH484

    SAGU25DH484

    504750.177

    562417.967

    956,86

    166,42

    82

    -45

    DH486

    SAGU25DH486

    504750.015

    562418.418

    958,32

    215,18

    72

    -62

    DH489

    SAGU25DH489

    504864.532

    562489.471

    967,72

    127,00

    158

    -66

    DH491

    SAGU25DH491

    504864.070

    562490.680

    968,63

    188,67

    180

    -79

    DH493

    SAGU25DH493

    504864.927

    562490.478

    968,60

    204,82

    118

    -88

    DH495

    SAGU25DH495

    504862.618

    562545.755

    980,48

    255,72

    142

    -82

     

    Tabelle 3. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die Fachinformationen in dieser Pressmeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.

     

    1 Silberäquivalent

     

    Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

     

    QA/QC

     

    Outcrop Silver wendete seine Standardprotokolle für Probenahmen und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Tiefe der Bohrung. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse mit Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

     

    Über Santa Ana

     

    Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

     

    Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Santa Ana Property Mineral Resource Estimate“ (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

     

    Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die aktuelle Explorationsstrategie soll einen klaren Weg für eine wesentliche Erweiterung der Mineralressource schaffen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

     

    Über Outcrop Silver

     

    Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

     

    Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

     

    FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

     

    Ian Harris

    Chief Executive Officer

    +1 604 638 2545

    harris@outcropsilver.com

    www.outcropsilver.com

     

    Kathy Li

    Vice President of Investor Relations

    +1 778 783 2818

    li@outcropsilver.com

     

    Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

     

    Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „potenziell“, „wir glauben“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

     

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

     


