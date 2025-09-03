JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die dringend erwarteten Details zum Umsatzziel von 500 Millionen Euro bis 2028 geliefert, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Anhaltend zunehmende Dynamik im Metrologie-Bereich sorge für enormes Bewertungspotenzial./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,36 % und einem Kurs von 28,52EUR auf Tradegate (03. September 2025, 13:32 Uhr) gehandelt.