    JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 28 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die dringend erwarteten Details zum Umsatzziel von 500 Millionen Euro bis 2028 geliefert, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Anhaltend zunehmende Dynamik im Metrologie-Bereich sorge für enormes Bewertungspotenzial./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,36 % und einem Kurs von 28,52EUR auf Tradegate (03. September 2025, 13:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 33
    Kursziel alt: 28
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
