Mehr Konkurrenz für BYD? Dieser neue Milliarden-IPO nimmt Fahrt auf

"Unsere internationale Ausrichtung minimiert das Risiko von US-Sanktionen", betont Chery im Börsengangantrag. Gleichzeitig legt das Unternehmen ambitionierte Ziele für Umsatzwachstum und technologische Führungsposition offen. Der Börsengang wird voraussichtlich im nächsten Monat starten.

Der chinesische Autobauer Chery hat kürzlich die Genehmigung für seinen Börsengang in Hongkong erhalten. Das Debüt könnte dem Unternehmen 1,5 Milliarden US-Dollar einbringen. Ein Teil des Kapitals soll in die Entwicklung neuer Fahrzeuge und Technologien fließen. Weitere Mittel sind für die Expansion auf internationalen Märkten und die Modernisierung der heimischen Produktionsanlagen vorgesehen.

Vom Zulieferer zum globalen Autobauer

Chery wurde 1997 als staatliches Unternehmen in Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui gegründet. Zunächst produzierte das Unternehmen ausschließlich Autokomponenten. Zwei Jahre später, im Jahr 1999, stellte Chery sein erstes eigenes Fahrzeug vor, den Fengyun, basierend auf einem lizenzierten SEAT Toledo-Chassis. Anfang der 2020er Jahre tätigte Chery entscheidende Investitionen in Kerntechnologien wie Motoren, Getriebe und neue Energielösungen.

Das Unternehmen fertigte zudem Fahrzeuge für etablierte Marken wie Jaguar Land Rover innerhalb Chinas. Gleichzeitig gingen die Chinesen bedeutende Technologiepartnerschaften ein, unter anderem mit dem spanischen Elektrofahrzeughersteller Ebro und dem südkoreanischen Unternehmen KG Mobility. Gemeinsam entwickeln sie Plattformen für elektrifizierte Fahrzeuge und tauschen Technologien aus. Auch mit dem chinesischen E-Auto-Pionier Nio arbeitet Chery bei Batteriestandards und der Batteriewechseltechnologie eng zusammen.

Starker Wettbewerb und steigende Verkaufszahlen

Auf dem heimischen Markt konkurriert Chery mit Geely, BYD Company und SAIC Motor. International steht das Unternehmen großen Marken wie Toyota, Honda, Kia und Ford gegenüber. 2024 verkaufte Chery weltweit über 2,6 Millionen Fahrzeuge, ein Anstieg von fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders die Exporte und die Nachfrage nach Fahrzeugen mit neuen Antrieben trugen zu diesem Wachstum bei.

Ambitionierte globale Expansion

Blickt man in die Zukunft, plant Chery eine aggressive internationale Expansion. Besonders Europa und das Vereinigte Königreich stehen im Fokus. Das Unternehmen will ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Großbritannien eröffnen und das Händlernetz in Europa ausbauen. Um EU-Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu umgehen, prüft Chery auch eine mögliche Produktion in Deutschland.

Die Omoda- und Jaecoo-Submarken sollen bis Ende 2025 in mindestens 19 Ländern angeboten werden, aktuell sind es sieben. Darüber hinaus erwägt Chery, eine neue Marke speziell für den europäischen Markt einzuführen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion