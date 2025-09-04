    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Google entgeht Zerschlagung

    745 Aufrufe 745 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kartellverfahren gegen Google: BofA hebt Kursziele für Alphabet und Apple an

    Im Kartellverfahren gegen den Google-Suchdeal mit Apple lehnt ein US-Gericht eine Zerschlagung ab. Daraufhin erhöht die Bank of America die Kursziele für Apple und Alphabet. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Gericht lehnt Google-Zerschlagung ab, positive Reaktion.
    • Bank of America hebt Kursziele für Apple und Alphabet an.
    • Google bleibt Standard-Suchmaschine auf iPhones, stabil.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Google entgeht Zerschlagung - Kartellverfahren gegen Google: BofA hebt Kursziele für Alphabet und Apple an
    Foto: Jens Niering - Jens Niering

    Ein Urteil im US-Kartellverfahren gegen Google hat an der Wall Street für Auftrieb gesorgt. Nachdem ein Richter die geforderte Zerschlagung des Konzerns abgelehnt hat, zeigt sich die Bank of America für die Aktien von Alphabet und Apple deutlich optimistischer.

    Die Analysten erhöhten ihr Kursziel für Alphabet von 217 auf 252 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einem Potenzial von rund 9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Mittwoch. Bei Apple wurde das Ziel von 250 auf 260 US-Dollar angehoben, was einem erwarteten Plus von etwa 6 Prozent entspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    222,71€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    253,63€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hintergrund: In einem viel beachteten Kartellverfahren hat ein US-Gericht am Mittwoch entschieden, dass Google Apple weiterhin Milliarden zahlen darf, um als Standardsuchmaschine auf iPhones voreingestellt zu bleiben. Diese Vereinbarung muss allerdings jährlich erneuert werden und darf nicht exklusiv sein. Zudem wurde Google dazu verpflichtet, Suchdaten mit Rivalen zu teilen. Eine Zerschlagung von Chrome oder Android lehnte das Gericht hingegen ab – ein klares Signal zugunsten beider Konzerne, wenngleich Berufungen wahrscheinlich sind.

    Die Anleger reagierten erleichtert: Die Papiere von Alphabet schlossen am Mittwoch an der Nasdaq mit einem Plus von 9 Prozent, die von Apple legten rund 4 Prozent zu. Dies ist für beide Unternehmen besonders wichtig: Google kann weiterhin Milliarden an Apple zahlen, um als Standardsuchmaschine auf dem iPhone installiert zu bleiben.

    Justin Post, Analyst bei der Bank of America, betonte laut CNBC, dass Google damit seine starke Marktstellung im Suchgeschäft sichern könne. Auch die Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Ausbau der Suchprodukte könnten laut Post zu einer höheren Bewertung führen.

    Analyst Wamsi Mohan sieht das Urteil bei Apple wiederum als Bestätigung für stabile Service-Erlöse. Zwar seien exklusive Verträge untersagt, doch dürfe Google auch künftig gegen Bezahlung auf iPhones und anderen Geräten als Standard voreingestellt werden.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Google entgeht Zerschlagung Kartellverfahren gegen Google: BofA hebt Kursziele für Alphabet und Apple an Im Kartellverfahren gegen den Google-Suchdeal mit Apple lehnt ein US-Gericht eine Zerschlagung ab. Daraufhin erhöht die Bank of America die Kursziele für Apple und Alphabet. Die Hintergründe.