Kartellverfahren gegen Google: BofA hebt Kursziele für Alphabet und Apple an

Die Analysten erhöhten ihr Kursziel für Alphabet von 217 auf 252 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einem Potenzial von rund 9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Mittwoch. Bei Apple wurde das Ziel von 250 auf 260 US-Dollar angehoben, was einem erwarteten Plus von etwa 6 Prozent entspricht.

Ein Urteil im US-Kartellverfahren gegen Google hat an der Wall Street für Auftrieb gesorgt. Nachdem ein Richter die geforderte Zerschlagung des Konzerns abgelehnt hat, zeigt sich die Bank of America für die Aktien von Alphabet und Apple deutlich optimistischer.

Hintergrund: In einem viel beachteten Kartellverfahren hat ein US-Gericht am Mittwoch entschieden, dass Google Apple weiterhin Milliarden zahlen darf, um als Standardsuchmaschine auf iPhones voreingestellt zu bleiben. Diese Vereinbarung muss allerdings jährlich erneuert werden und darf nicht exklusiv sein. Zudem wurde Google dazu verpflichtet, Suchdaten mit Rivalen zu teilen. Eine Zerschlagung von Chrome oder Android lehnte das Gericht hingegen ab – ein klares Signal zugunsten beider Konzerne, wenngleich Berufungen wahrscheinlich sind.

Die Anleger reagierten erleichtert: Die Papiere von Alphabet schlossen am Mittwoch an der Nasdaq mit einem Plus von 9 Prozent, die von Apple legten rund 4 Prozent zu. Dies ist für beide Unternehmen besonders wichtig: Google kann weiterhin Milliarden an Apple zahlen, um als Standardsuchmaschine auf dem iPhone installiert zu bleiben.

Justin Post, Analyst bei der Bank of America, betonte laut CNBC, dass Google damit seine starke Marktstellung im Suchgeschäft sichern könne. Auch die Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Ausbau der Suchprodukte könnten laut Post zu einer höheren Bewertung führen.

Analyst Wamsi Mohan sieht das Urteil bei Apple wiederum als Bestätigung für stabile Service-Erlöse. Zwar seien exklusive Verträge untersagt, doch dürfe Google auch künftig gegen Bezahlung auf iPhones und anderen Geräten als Standard voreingestellt werden.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



