Eintracht Frankfurt hat in der Königsklasse wahrlich den Jackpot erwischt. Heimspiele gegen Barcelona, Bergamo, London und Istanbul – viel schöner hat kein anderer Verein seine Spiele erwischt. Mit Barcelona kommt der spanische Champion und mit Istanbul der türkische Meister. Da passt es sicherlich auch gut für viele Fans, wenn sie im Stadion wie gewohnt die Werbung des Sponsorserblicken werden. Denn auch dort versteht man sich als Champion fürs Brokerage und hat dies 2025 schon unter Beweis gestellt. Im Fußball ist die Champion-Frage leicht zu klären – wer gewinnt, ist vorn. Im Brokerage zeigt sich, ob man vorn ist, wenn es richtig ungemütlich wird am Markt.