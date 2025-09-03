Deutz nahe am Langzeithoch - Oddo: Rüstungszukauf positiv

AKTIE IM FOKUS
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Deutz sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in Reichweite ihres Hochs seit 2007 geblieben. Am Vortag hatte die Ankündigung der Übernahme von Sobek die Aktien wegen verstärkter Rüstungsfantasie zunächst nahe an die 10-Euro-Marke getrieben, bevor die Gewinne dann wieder etwas schmolzen. Am Mittwoch ging es um fast fünf Prozent hoch in Richtung dieses Langzeithochs. In einer ersten Analystenreaktion zog die Investmentbank Oddo BHF ein positives Fazit vom Ausbau des Verteidigungsbereichs durch den Motorenbauer.
"Die Übernahme eines Drohnenkomponentenherstellers mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen, passt aber im Detail gut zur Strategie von Deutz", schrieb Klaus Ringel von Oddo BHF. Es sei ermutigend, dass die mittelfristige Strategie weiter umgesetzt werde, indem neue attraktive Ergänzungen für das Geschäftsmodell gefunden werden. Denn Deutz strebe eine Erweiterung des Portfolios an, um weniger stark vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren abhängig zu werden. Finanziell sieht er Spielraum für weitere Übernahmen.
Das Kursziel für die mit "Outperform" bewerteten Aktien erhöhte der Experte auf 10,40 Euro./tih/mis
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 9,77 auf Tradegate (03. September 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +5,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von +1,88 %/+12,07 % bedeutet.
