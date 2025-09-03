    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Von Ethereum wieder zu Bitcoin-ETFs: Anleger verschieben Kapital

    Nach Wochen der Dominanz von Ethereum zieht nun wieder Bitcoin-ETFs mehr Kapital an, während Ethereum-ETFs deutliche Abflüsse verzeichnet.

    Zurück in den Marktführer - Von Ethereum wieder zu Bitcoin-ETFs: Anleger verschieben Kapital
    Foto: Dall-E

    Die Kapitalflüsse im Krypto-Sektor haben sich spürbar verschoben. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Nettozuflüsse in Höhe von 332,7 Millionen US-Dollar, wie Daten von SoSoValue zeigen. Angeführt wurde die Bewegung von Fidelitys FBTC mit 132,7 Millionen US-Dollar sowie BlackRocks IBIT, das 72,8 Millionen US-Dollar einsammelte. Auch Produkte von Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck und Invesco meldeten durchweg Zuflüsse.

    Im Gegensatz dazu erlebten Spot-Ethereum-ETFs deutliche Abflüsse. Insgesamt summierten sich die täglichen Nettoabflüsse auf 135,3 Millionen US-Dollar. Besonders betroffen war Fidelitys FETH mit 99,2 Millionen US-Dollar, während Bitwises ETHW 24,2 Millionen US-Dollar verlor.

    Am Mittwochmittag notierte Bitcoin bei 111.661 US-Dollar, was einem 24-Stunden-Plus von 1,38 Prozent entspricht. Auf Wochensicht ergibt sich ein Zuwachs von 0,36 Prozent. Ethereum hingegen fiel auf 4.374 US-Dollar und liegt damit 4,7 Prozent im Wochenvergleich im Minus (Stand: 13:30 Uhr MESZ).

    Investoren verschieben Kapital

    "Der Wechsel der ETF-Zuflüsse von ETH zu BTC deutet darauf hin, dass institutionelle Investoren ihre Portfolios neu gewichten, um von der wahrgenommenen Stabilität Bitcoins in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld zu profitieren", erklärte Nick Ruck, Direktor bei LVRG Research.

    In den vergangenen Wochen hatten Ethereum-ETFs im Fokus gestanden. Allein im August flossen 3,87 Milliarden US-Dollar in die Produkte, während Bitcoin-ETFs im selben Zeitraum Nettoabflüsse von 751 US-Millionen US-Dollar verkraften mussten. Experten führten dies auf einen "Rotationseffekt" zurück, ausgelöst durch Ethereums attraktive Staking-Renditen, zunehmende regulatorische Klarheit sowie die wachsende Rolle von ETH in Unternehmensbilanzen.

     

    Kurzfristiger Rückenwind für Bitcoin – aber Ethereum bleibt langfristig stark

    Ruck zufolge könnte der aktuelle Zufluss kurzfristig den Bitcoin-Kurs oberhalb der Marke von 110.000 US-Dollar stabilisieren und den Verkaufsdruck verringern. Dennoch biete Ethereum mit seinen Renditeoptionen und der wachsenden Rolle in Digital Asset Treasuries weiterhin strukturelle Vorteile, die eine erneute Outperformance bis zum Jahresende ermöglichen könnten.

     Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



