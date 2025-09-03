Börsen Update Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +3,10 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 29.784,86 PKT und steigt um +0,33 %. Top-Werte: Delivery Hero +4,85 %, Bilfinger +3,36 %, ThyssenKrupp +2,50 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -4,61 %, Talanx -3,25 %, AUTO1 Group -2,72 %

Der DAX steht aktuell (13:59:48) bei 23.657,80 PKT und steigt um +0,18 %. Top-Werte: adidas +3,83 %, Zalando +1,44 %, Mercedes-Benz Group +1,35 % Flop-Werte: Münchener Rück -1,55 %, Heidelberg Materials -1,51 %, Commerzbank -1,47 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.668,12 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +1,83 %, Draegerwerk +1,49 %, SUESS MicroTec +1,40 %

Flop-Werte: ATOSS Software -2,44 %, CANCOM SE -2,28 %, TeamViewer -1,59 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.330,64 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: adidas +3,83 %, Schneider Electric +2,92 %, Nokia +2,86 %

Flop-Werte: ENI -1,73 %, Münchener Rück -1,55 %, Anheuser-Busch InBev -1,46 %

Der ATX steht aktuell (13:59:50) bei 4.617,48 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Andritz +1,10 %, Immofinanz +0,82 %, Raiffeisen Bank International +0,80 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,70 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,19 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,01 %

Der SMI bewegt sich bei 12.183,07 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Logitech International +1,82 %, Sonova Holding +1,71 %, CIE Financiere Richemont +1,42 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,40 %, Zurich Insurance Group -1,93 %, Swisscom -1,16 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.722,07 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Schneider Electric +2,92 %, ArcelorMittal +1,65 %, Thales +1,61 %

Flop-Werte: Renault -1,39 %, Stellantis -1,30 %, Carrefour -1,18 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.603,19 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,56 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,42 %, SSAB Registered (A) +1,42 %

Flop-Werte: Telia Company -1,66 %, Nordea Bank Abp -1,38 %, Tele2 (B) -1,09 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.990,00 PKT und gewinnt bisher +3,10 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,97 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,65 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,36 %

Flop-Werte: Viohalco -1,10 %, Jumbo -0,84 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,58 %