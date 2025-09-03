Dollar Tree Aktie mit Kurseinbruch - 03.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Dollar Tree Aktie. Sie fällt um -4,23 % auf 91,85€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Dollar Tree ist ein führender Discount-Einzelhändler in den USA, der Produkte für 1 Dollar anbietet. Mit über 15.000 Filialen und einem breiten Sortiment an Haushaltswaren, Lebensmitteln und mehr, konkurriert es mit Dollar General und Five Below. Sein einheitliches Preismodell bietet Kunden Vorhersehbarkeit und Einfachheit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dollar Tree in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,80 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dollar Tree Aktie damit um -0,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dollar Tree +30,89 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -0,08 % 1 Monat -4,06 % 3 Monate +19,80 % 1 Jahr +25,00 %

Es gibt 209 Mio. Dollar Tree Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,75 Mrd.EUR wert.

Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR) today reported financial results for its second quarter ended August 2, 2025. “The strong sales growth, margin outperformance, and market share gains that Dollar Tree delivered in the second quarter against an …

Ob die Dollar Tree Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar Tree Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.