    Bosch präsentiert auf der IFA praktische Helfer für den Alltag / Bosch Hausgeräte meistern die Herausforderungen des Alltags und sorgen für Entspannung (FOTO)

    MÃ¼nchen (ots) - Im Alltag begegnen uns immer wieder kleine und groÃŸe
    Herausforderungen. Angefangen bei der Frage "Was koche ich heute?" bis hin zur
    Ãœberlegung, ob das Einschalten des Trockners wirklich mit dem Anspruch, Energie
    zu sparen, in Einklang gebracht werden kann. Bosch steht bei diesen "Daily
    Challenges" unterstÃ¼tzend zur Seite. Im Bosch Powerhouse prÃ¤sentiert der
    HausgerÃ¤tehersteller auf der IFA GerÃ¤te, die selbststÃ¤ndig Aufgaben im Haushalt
    Ã¼bernehmen und fÃ¼r perfekte Ergebnisse sorgen - sodass Konsumenten mehr Zeit fÃ¼r
    Entspannung bleibt.

    FÃ¼r jeden Schmutz gerÃ¼stet

    Mit dem neuen Spotless Saug- und Wischroboter zieht ein intelligenter Helfer im
    Haus ein, der sich ganz alleine um die Beseitigung von Staub und Schmutz kÃ¼mmert
    - zuverlÃ¤ssig und mit perfektem Ergebnis, ganz egal, was das Leben mit sich
    bringt. Es gibt vier verschiedene AusfÃ¼hrungen - zwei Basic- und zwei
    Premium-Modelle. Mit ihrer starken Saugleistung von 11.000 Pascal, praktischen
    Funktionen und neuester Technologie sind sie fÃ¼r alle Aufgaben bestens gerÃ¼stet.

    Vielseitige und gesunde ErnÃ¤hrung - ganz unkompliziert

    Gesunde ErnÃ¤hrung ist nicht nur einfach, sondern auch wunderbar vielfÃ¤ltig. In
    der kostenfreien BetterFood App von Bosch finden Konsumenten Rezepte fÃ¼r jeden
    Tag, die sie auf ihren bevorzugten ErnÃ¤hrungsstil anpassen kÃ¶nnen. Ein kurzer
    Blick auf die Nutri-Check-Bewertung fÃ¼r jedes Rezept verrÃ¤t, wie wertvoll es fÃ¼r
    eine ausgewogene ErnÃ¤hrung ist. In den Rezepten sind auch bereits die optimalen
    Temperaturen, Zeiten und Programme fÃ¼r die vernetzten BackÃ¶fen und Kochfelder
    von Bosch hinterlegt - ebenso wie fÃ¼r die neuen Air Fryer Serie 4 und Serie 6
    von Bosch. Diese unterstÃ¼tzen bei der schnellen Zubereitung von Speisen sowie
    einem gesÃ¼nderen Lifestyle, da bei ihnen wesentlich weniger Ã–l zum Einsatz kommt
    als beim klassischen Frittieren. Eine weitere gesunde Zubereitungsart ist das
    Dampfgaren. Dabei bleiben nicht nur NÃ¤hrstoffe und der natÃ¼rliche Geschmack der
    Lebensmittel erhalten, sondern sie werden auch gleichmÃ¤ÃŸig und schonend gegart.
    Hier unterstÃ¼tzt Bosch mit der neuen Dampfschublade . Sie kann direkt unter dem
    Backofen eingebaut oder als separates Produkt in die KÃ¼che integriert werden und
    ermÃ¶glicht die Zubereitung kÃ¶stlicher und leckerer Gerichte mit nur wenigen
    Handgriffen.

    Smarte UnterstÃ¼tzung in der KÃ¼che

    Bosch macht KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) alltagstauglich, sodass Konsumenten sie
    ganz unkompliziert nutzen kÃ¶nnen, zum Beispiel fÃ¼r die Essensplanung. Auf der
    Suche nach neuen Rezepten wird oft das Internet zu Rate gezogen. Kein Wunder,
    ist es doch eine wahre Goldgrube. Dank des neuen AI Recipe Converters fÃ¼r den
    Cookit , die KÃ¼chenmaschine mit Kochfunktion von Bosch, kÃ¶nnen diese
    Online-Rezepte jetzt direkt an den Cookit geschickt und mit ihm nachgekocht
    werden. Das neue Feature wandelt die Rezepte mittels KI in gefÃ¼hrte Rezepte um
    und erkennt automatisch das benÃ¶tigte ZubehÃ¶r, Kochzeiten und mehr. Auch das
    KI-Feature fÃ¼r die BackÃ¶fen der Serie 8 wurde weiter verbessert und erkennt
    jetzt bis zu 100 Gerichte. Einfach das Gargut in den Ofen stellen und dieser
    schlÃ¤gt die optimale Zubereitungsart vor.

    Nachhaltigkeit? Na klar!

    Nachhaltigkeit ist fÃ¼r viele nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Die Wahl der
    passenden HausgerÃ¤te kann hier eine wichtige Rolle spielen. Mit den neuen
    WÃ¤rmepumpentrocknern der Serie 8 macht Bosch es jetzt noch einfacher, den
    Ã¶kologischen FuÃŸabdruck zu reduzieren. Mit Energieeffizienzklasse A definiert
    der WÃ¤rmepumpentrockner einen neuen Standard fÃ¼r nachhaltige WÃ¤schepflege. Ganz
    gleich, wie voll der WÃ¤schekorb ist: Nutzer kÃ¶nnen den neuen Trockner jederzeit
    mit gutem Gewissen einschalten und sich auf hervorragende Ergebnisse verlassen.

    Neben diesen Highlights prÃ¤sentiert Bosch auf der IFA viele weitere innovative
    GerÃ¤te, die dabei helfen, den Herausforderungen des Alltags entspannt zu
    begegnen - damit Konsumenten jederzeit Ready #LikeABosch sind.

