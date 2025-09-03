Schivo erwirbt Mecaplast SA

WATERFORD, Irlande, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Schivo freut sich, die Übernahme von Mecaplast AG bekannt zu geben, einem hochspezialisierten schweizerishen Hersteller von hochpräzisen Spritzguss-Komponenten aus Kunststoffen, Metallen und Keramiken für die Medizinprodukte- und Life-Sciences-Branche. Durch diese Übernahme erweitert Company X seine Expertise im Bereich modernster Materialien und stärkt seine Position als vertrauenswürdiger Partner für komplexe MedTech- und Life-Sciences-Lösungen.

Gegründet 1971 und mit Sitz in Botterens, Schweiz, hat sich Macaplast AG einen ausgezeichneten Ruf für technische Exzellenz und Qualität bei der Herstellung von mission-kritischen Komponenten, Präzisionsformen und Reinraumassemblies für führende MedTech- und Life-Sciences-OEMs erarbeitet. Von seiner modernen, ISO 13485-zertifizierten Anlage mit über 6.000 m² dediziertem Produktionsbereich aus verfügt Mecaplast AG über tiefgehende Expertise in Mikro-Spritzguss, Mehrkomponenten-Spritzguss, Formenherstellung, Reinraum-Assemblies und Automatisierung.

Diese Übernahme stärkt die vertikale Integration von Schivo durch die Hinzufügung von Metall- und Keramikfertigung, Montage und wertschöpfenden Dienstleistungen. Ein neues europäisches Kompetenzzentrum wird fortschrittliche Kunststoff- und Metall-Spritzgusstechnologien in unsere US- und Mexiko-Standorte bringen und die Unterstützung für MedTech- und Life-Sciences-OEMs in wichtigen internationalen Märkten verbessern.

"Mecaplast AG bringt jahrzehntelange tiefgehende Expertise in komplexem Kunststoff-, Metall- und Keramikspritzguss mit, die perfekt mit unserer Vision übereinstimmt, eine globale Multi-Fähigkeiten-Plattform für fortschrittliche Medizin- und Life-Sciences-Geräte zu schaffen, die die Segmente Robotikchirurgie, minimalinvasive Chirurgie und analytische Instrumentierung bedient," sagte Graham Reeves, CEO von Schivo. "Ihr Engagement für Innovation stärkt zusätzlich unsere Fähigkeit, vollständig integrierte Lösungen über Materialien, Technologien und internationale Märkte hinweg bereitzustellen."

"Der Beitritt zu Schivo ist eine natürliche und spannende Entwicklung für Mecaplast AG," sagte Jean-Marc Jaccottet, CEO und Besitzer von Mecaplast. "Unser Team freut sich darauf, unsere langjährigen Kunden weiterhin zu betreuen und gleichzeitig schnell auf die Bedürfnisse neuer Kunden einzugehen. Diese Partnerschaft beschleunigt Investitionen und Entwicklungen, wobei das kombinierte Fachwissen beider Unternehmen genutzt wird, um die Wirkung unserer schweizerischen Expertise in Präzisionsspritzguss und in der Fertigung auf Spitzenniveau auszubauen."

Die Anlagen von Mecaplast werden als Schivo globales Zentrum für Exzellenz des Konzerns für Präzisionskunststoff-, Metall- und Keramikspritzguss dienen. Jean-Marc Jaccottet wird dem Schivo Führungsteam als Präsident für Spritzgusstechnologien beitreten, die F&E und Innovation leiten und gleichzeitig das Wachstum der Produktionskapazitäten des Konzerns vorantreiben, wodurch dieser als Schlüsselfaktor im Bereich High-End-Spritzgusslösungen positioniert wird.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Jonathan Roberge, VP Corporate Development, jonathan.roberge@schivomedical.com

