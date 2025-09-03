Kaum Bewegung bei den Spritpreisen / Super E10 etwas günstiger, Dieselpreis leicht gestiegen (FOTO)

München (ots) - Die Preise an den Zapfsäulen haben sich im Vergleich zur

Vorwoche nur marginal verändert. Während auf Basis der Kraftstoffpreise von mehr

als 14.000 Tankstellen in Deutschland der Preis von Super E10 im bundesweiten

Durchschnitt um 0,3 Cent je Liter gefallen ist, hat sich Diesel im

Wochenvergleich um 0,1 Cent leicht verteuert. Somit kostet nach Auswertung des

ADAC ein Liter Super E10 aktuell 1,655 Euro, währen der Liter Diesel im Schnitt

bei 1,573 Euro liegt.



Der Preis von Benzin befindet sich damit derzeit auf einem angemessenen Niveau,

wenn man berücksichtigt, dass der Ölpreis (Brent) in den letzten Tagen leicht

geklettert ist und erstmals seit über einem Monat wieder oberhalb von 69

US-Dollar liegt. Kritisch sieht der ADAC aber unverändert den Preis von Diesel.

Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet aktuell durchschnittlich nur 8,2

Cent weniger als ein Liter Super E10 - bemessen an der deutlich geringeren

Besteuerung von rund 20 Cent je Liter Diesel ist das spürbar zu wenig. Wenn man

gut ein Jahr zurückblickt, wird ebenfalls deutlich, dass es bei Diesel einige

Cent Luft nach unten gibt: So lag der Preisunterschied Anfang September 2024 bei

vergleichbaren Rahmenbedingungen immerhin noch über 11 Cent.



Sparen kann man an den Tankstellen vor allem mit Blick auf die Tageszeit: Abends

sind Benzin und Diesel im Vergleich zu den Morgenstunden im Schnitt rund 13 Cent

je Liter günstiger. Die günstigste Tankstelle im Umkreis oder auf der Route

liefert die Spritpreis-App "ADAC Drive". Damit lassen sich rund um die Uhr die

aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und

vergleichen. Und wenn man einen Benziner fährt, der für Super E10 freigegeben

ist, sollte man darauf zurückgreifen - damit kann man problemlos weitere 6 Cent

je Liter im Vergleich zu Super E5 sparen.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken .



Pressekontakt:



ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6110072

OTS: ADAC





