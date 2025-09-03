Kaum Bewegung bei den Spritpreisen / Super E10 etwas günstiger, Dieselpreis leicht gestiegen (FOTO)
München (ots) - Die Preise an den Zapfsäulen haben sich im Vergleich zur
Vorwoche nur marginal verändert. Während auf Basis der Kraftstoffpreise von mehr
als 14.000 Tankstellen in Deutschland der Preis von Super E10 im bundesweiten
Durchschnitt um 0,3 Cent je Liter gefallen ist, hat sich Diesel im
Wochenvergleich um 0,1 Cent leicht verteuert. Somit kostet nach Auswertung des
ADAC ein Liter Super E10 aktuell 1,655 Euro, währen der Liter Diesel im Schnitt
bei 1,573 Euro liegt.
Der Preis von Benzin befindet sich damit derzeit auf einem angemessenen Niveau,
wenn man berücksichtigt, dass der Ölpreis (Brent) in den letzten Tagen leicht
geklettert ist und erstmals seit über einem Monat wieder oberhalb von 69
US-Dollar liegt. Kritisch sieht der ADAC aber unverändert den Preis von Diesel.
Ein Liter des Selbstzünderkraftstoffs kostet aktuell durchschnittlich nur 8,2
Cent weniger als ein Liter Super E10 - bemessen an der deutlich geringeren
Besteuerung von rund 20 Cent je Liter Diesel ist das spürbar zu wenig. Wenn man
gut ein Jahr zurückblickt, wird ebenfalls deutlich, dass es bei Diesel einige
Cent Luft nach unten gibt: So lag der Preisunterschied Anfang September 2024 bei
vergleichbaren Rahmenbedingungen immerhin noch über 11 Cent.
Sparen kann man an den Tankstellen vor allem mit Blick auf die Tageszeit: Abends
sind Benzin und Diesel im Vergleich zu den Morgenstunden im Schnitt rund 13 Cent
je Liter günstiger. Die günstigste Tankstelle im Umkreis oder auf der Route
liefert die Spritpreis-App "ADAC Drive". Damit lassen sich rund um die Uhr die
aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen. Und wenn man einen Benziner fährt, der für Super E10 freigegeben
ist, sollte man darauf zurückgreifen - damit kann man problemlos weitere 6 Cent
je Liter im Vergleich zu Super E5 sparen.
Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
http://www.adac.de/tanken .
