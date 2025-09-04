    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    US-Softwarekonzern

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce enttäuscht mit schwachem Ausblick – Aktie rutscht ab

    Salesforce übertrifft die Erwartungen, enttäuscht aber mit einer schwachen Umsatzprognose. Die Aktie fällt nachbörslich deutlich. Milliardenrückkäufe und eine KI-Offensive sollen Anleger beruhigen.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Softwarekonzern - Salesforce enttäuscht mit schwachem Ausblick – Aktie rutscht ab
    Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance

    Salesforce hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, konnte Anleger aber dennoch nicht überzeugen. Grund hierfür ist die verhaltene Umsatzprognose für das kommende Quartal, durch die die Aktie im nachbörslichen Handel an der NYSE um rund 5,5 Prozent fiel.

    Der Softwarekonzern meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,91 US-Dollar und lag damit über den von LSEG erwarteten 2,78 US-Dollar. Auch beim Umsatz lag Salesforce mit 10,24 Milliarden US-Dollar leicht über den Schätzungen von 10,14 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von zehn Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 1,89 Milliarden US-Dollar von zuvor 1,43 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    41.740,79€
    Basispreis
    30,51
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.100,00€
    Basispreis
    30,57
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das dritte Quartal kalkuliert das Management jedoch nur mit einem Umsatz von 10,24 bis 10,29 Milliarden US-Dollar – praktisch Stillstand im Vergleich zum Vorquartal. Analysten hatten am oberen Ende dieser Spanne gerechnet. Der Gewinn soll bei 2,84 bis 2,86 US-Dollar je Aktie liegen. Immerhin hat Salesforce seine Jahresprognose für den Gewinn leicht angehoben, während die Umsatzerwartung unverändert blieb.

    Operativ kämpft das Unternehmen mit schwächerem Wachstum bei Marketing- und Handelslösungen sowie einem langsameren Ausbau der Kundenbasis. Während Tech-Schwergewichte wie Microsoft oder Nvidia vom KI-Boom profitieren, bleibt Salesforce trotz Investitionen in eigene KI-Anwendungen wie „Agentforce“ hinter den Erwartungen zurück. Immerhin verzeichnete die neue Plattform bereits über 6.000 zahlende Kunden.

    Parallel dazu kündigte Salesforce an, die Preise für ausgewählte Produkte zu erhöhen und den Datenmanagement-Spezialisten Informatica für acht Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Zudem stockte der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm um 20 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 50 Milliarden US-Dollar auf, um verunsicherte Anleger zu beruhigen.

    Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 23 Prozent verloren und gehört damit zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Analysten von Jefferies verweisen darauf, dass das Verhältnis von Unternehmenswert zu freiem Cashflow auf ein Zehnjahrestief gefallen ist – unter anderem, weil befürchtet wird, Salesforce könnte den KI-Trend verpassen.

    Salesforce

    +1,42 %
    +4,25 %
    +2,17 %
    -2,12 %
    +1,69 %
    +67,75 %
    -5,22 %
    +274,76 %
    +1.809,53 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Softwarekonzern Salesforce enttäuscht mit schwachem Ausblick – Aktie rutscht ab Salesforce übertrifft die Erwartungen, enttäuscht aber mit einer schwachen Umsatzprognose. Die Aktie fällt nachbörslich deutlich. Milliardenrückkäufe und eine KI-Offensive sollen Anleger beruhigen.