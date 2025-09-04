Salesforce enttäuscht mit schwachem Ausblick – Aktie rutscht ab

Der Softwarekonzern meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,91 US-Dollar und lag damit über den von LSEG erwarteten 2,78 US-Dollar. Auch beim Umsatz lag Salesforce mit 10,24 Milliarden US-Dollar leicht über den Schätzungen von 10,14 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von zehn Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 1,89 Milliarden US-Dollar von zuvor 1,43 Milliarden US-Dollar.

Salesforce hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, konnte Anleger aber dennoch nicht überzeugen. Grund hierfür ist die verhaltene Umsatzprognose für das kommende Quartal, durch die die Aktie im nachbörslichen Handel an der NYSE um rund 5,5 Prozent fiel.

Für das dritte Quartal kalkuliert das Management jedoch nur mit einem Umsatz von 10,24 bis 10,29 Milliarden US-Dollar – praktisch Stillstand im Vergleich zum Vorquartal. Analysten hatten am oberen Ende dieser Spanne gerechnet. Der Gewinn soll bei 2,84 bis 2,86 US-Dollar je Aktie liegen. Immerhin hat Salesforce seine Jahresprognose für den Gewinn leicht angehoben, während die Umsatzerwartung unverändert blieb.

Operativ kämpft das Unternehmen mit schwächerem Wachstum bei Marketing- und Handelslösungen sowie einem langsameren Ausbau der Kundenbasis. Während Tech-Schwergewichte wie Microsoft oder Nvidia vom KI-Boom profitieren, bleibt Salesforce trotz Investitionen in eigene KI-Anwendungen wie „Agentforce“ hinter den Erwartungen zurück. Immerhin verzeichnete die neue Plattform bereits über 6.000 zahlende Kunden.

Parallel dazu kündigte Salesforce an, die Preise für ausgewählte Produkte zu erhöhen und den Datenmanagement-Spezialisten Informatica für acht Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Zudem stockte der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm um 20 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 50 Milliarden US-Dollar auf, um verunsicherte Anleger zu beruhigen.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 23 Prozent verloren und gehört damit zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Analysten von Jefferies verweisen darauf, dass das Verhältnis von Unternehmenswert zu freiem Cashflow auf ein Zehnjahrestief gefallen ist – unter anderem, weil befürchtet wird, Salesforce könnte den KI-Trend verpassen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



