Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle – Die Analystenstimmen des Tages
Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- JPMorgan hebt Alphabet-Kursziel auf 260 USD an.
- UBS stuft McDonald's auf "Buy" nach positivem Treffen.
- Deutsche Bank belässt Nestlé auf "Hold" bei 81 Franken.
JPMorgan hebt das Kursziel für die Alphabet A-Aktie an
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das lange erwartete Gerichtsurteil sei deutlich positiver als erwartet für die Alphabet-Tochter Google ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Dass der Internetkonzern keine exklusiven Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste abschließen darf, sei schon erwartet worden. Google darf andere Unternehmen allerdings weiterhin dafür bezahlen, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. Anmuth hob zudem hervor, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen.
UBS stuft McDonald's auf "Buy"
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch.
UBS stuft Apple auf "Neutral"
Die Schweizer Großbank UBS hat Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Entscheidung eines US-Gerichts gegen die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Internet-Riesen Google sei weniger streng als befürchtet und in den Schätzungen für den iPhone-Hersteller bereits eingepreist, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Google dürfe zwar keine exklusiven Vertriebsvereinbarungen für seine Produkte mit Partnern wie Apple auf beliebigen Geräten abschließen oder aufrechterhalten, aber weiterhin Zahlungen oder andere Gegenleistungen an Vertriebspartner für das Vorinstallieren oder Platzieren von Google-Produkten leisten. Damit könne Google an Apple weiterhin jährlich schätzungsweise 20 bis 25 Milliarden Dollar zahlen.
Deutsche Bank Research stuft Nestle auf "Hold"
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Der Wechsel komme zu einer Zeit, in der die Anleger die Schweizer gerade langsam wieder etwas optimistischer eingeschätzt hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Entlassung des Konzernchefs und der Neubesetzung des Postens.
