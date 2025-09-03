Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle – Die Analystenstimmen des Tages

JPMorgan hebt das Kursziel für die Alphabet A-Aktie an -0,30 % +3,21 % +9,45 % +42,69 % +35,33 % +813,76 % +1.255,10 % +32.029,03 % +26.210.426,32 % Intraday 5 Tage 1 Monat 3M 1 Jahr 3J 5J 10J Max Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das lange erwartete Gerichtsurteil sei deutlich positiver als erwartet für die Alphabet-Tochter Google ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Dass der Internetkonzern keine exklusiven Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste abschließen darf, sei schon erwartet worden. Google darf andere Unternehmen allerdings weiterhin dafür bezahlen, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. Anmuth hob zudem hervor, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch.

UBS stuft Apple auf "Neutral"

+2,95 % +2,53 % +15,45 % +14,91 % -2,32 % +28,98 % +81,13 % +707,90 % +7.942,36 % ISIN:US0378331005WKN:865985 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Die Schweizer Großbank UBS hat Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Entscheidung eines US-Gerichts gegen die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Internet-Riesen Google sei weniger streng als befürchtet und in den Schätzungen für den iPhone-Hersteller bereits eingepreist, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Google dürfe zwar keine exklusiven Vertriebsvereinbarungen für seine Produkte mit Partnern wie Apple auf beliebigen Geräten abschließen oder aufrechterhalten, aber weiterhin Zahlungen oder andere Gegenleistungen an Vertriebspartner für das Vorinstallieren oder Platzieren von Google-Produkten leisten. Damit könne Google an Apple weiterhin jährlich schätzungsweise 20 bis 25 Milliarden Dollar zahlen.

Deutsche Bank Research stuft Nestle auf "Hold"

-0,59 % +0,80 % +5,59 % -13,87 % -16,89 % -29,90 % -22,47 % +23,15 % +5.483,57 % ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Der Wechsel komme zu einer Zeit, in der die Anleger die Schweizer gerade langsam wieder etwas optimistischer eingeschätzt hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Entlassung des Konzernchefs und der Neubesetzung des Postens.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 206,22 $ , was einem Rückgang von -9,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer