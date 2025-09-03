    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Buy or Goodbye?

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle – Die Analystenstimmen des Tages

    Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Christoph Schmidt/dpa

    JPMorgan hebt das Kursziel für die Alphabet A-Aktie an

    Alphabet (A)

    -0,30 %
    +3,21 %
    +9,45 %
    +42,69 %
    +35,33 %
    +813,76 %
    +1.255,10 %
    +32.029,03 %
    +26.210.426,32 %


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 232 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das lange erwartete Gerichtsurteil sei deutlich positiver als erwartet für die Alphabet-Tochter Google ausgefallen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch. Dass der Internetkonzern keine exklusiven Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste abschließen darf, sei schon erwartet worden. Google darf andere Unternehmen allerdings weiterhin dafür bezahlen, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren. Anmuth hob zudem hervor, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen.

    UBS stuft McDonald's auf "Buy"

    McDonald's

    0,00 %
    -0,15 %
    +2,71 %
    -1,08 %
    +4,05 %
    +4,80 %
    +47,42 %
    +214,88 %
    +4.135,63 %
    ISIN:US5801351017WKN:856958

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    221,23€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    253,63€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch.

    UBS stuft Apple auf "Neutral"

    Apple

    +2,95 %
    +2,53 %
    +15,45 %
    +14,91 %
    -2,32 %
    +28,98 %
    +81,13 %
    +707,90 %
    +7.942,36 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    Die Schweizer Großbank UBS hat Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Entscheidung eines US-Gerichts gegen die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Internet-Riesen Google sei weniger streng als befürchtet und in den Schätzungen für den iPhone-Hersteller bereits eingepreist, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Google dürfe zwar keine exklusiven Vertriebsvereinbarungen für seine Produkte mit Partnern wie Apple auf beliebigen Geräten abschließen oder aufrechterhalten, aber weiterhin Zahlungen oder andere Gegenleistungen an Vertriebspartner für das Vorinstallieren oder Platzieren von Google-Produkten leisten. Damit könne Google an Apple weiterhin jährlich schätzungsweise 20 bis 25 Milliarden Dollar zahlen.

    Deutsche Bank Research stuft Nestle auf "Hold"

    Nestle

    -0,59 %
    +0,80 %
    +5,59 %
    -13,87 %
    -16,89 %
    -29,90 %
    -22,47 %
    +23,15 %
    +5.483,57 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Der Wechsel komme zu einer Zeit, in der die Anleger die Schweizer gerade langsam wieder etwas optimistischer eingeschätzt hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Entlassung des Konzernchefs und der Neubesetzung des Postens.

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 206,22$, was einem Rückgang von -9,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Buy or Goodbye? Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle – Die Analystenstimmen des Tages Alphabet, McDonald's, Apple und Nestle: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.