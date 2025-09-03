Deutlich größere Getreideernte 2025

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 45,14 auf Tradegate (03. September 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,42 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,10 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -10,83 %/+18,15 % bedeutet.