Ministerium
Deutlich größere Getreideernte 2025
- Deutsche Bauern ernten 44,7 Millionen Tonnen Getreide.
- Ernte 14,8% höher als im Vorjahr, gute Bilanz.
- Wetterbedingungen beeinflussten Ernteertrag regional.
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Bauern haben nach amtlichen Angaben im Sommer eine deutlich größere Ernte eingefahren. Die gesamte Getreidemenge stieg auf geschätzt 44,7 Millionen Tonnen, wie das Bundesagrarministerium mitteilte. Das sind 14,8 Prozent mehr als bei der Vorjahresernte und liegt um 5,3 Prozent über dem Mittel der Jahre 2019 bis 2024. Minister Alois Rainer (CSU) sprach in Berlin von einer im bundesweiten Schnitt guten Ernte mit regionalen Unterschieden.
Die Landwirte hätten erneut mit dem Wetter zu kämpfen gehabt, erläuterte der Minister. Nach einem sehr trockenen Frühjahr sei vielerorts aber gerade noch rechtzeitig Regen gekommen, was einiges ausbügeln konnte. Kürzlich hatte bereits der Deutsche Bauernverband eine Erntebilanz vorgestellt und nach einer Hochrechnung eine Zunahme von 43,5 Millionen Tonnen prognostiziert./sam/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 45,14 auf Tradegate (03. September 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,42 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,10 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -10,83 %/+18,15 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
hier auch:
Laut einem Medienbericht rudert US-Gesundheitsminister bei seinem Kampf gegen Bayer und Glyphosat zurück und es soll wohl keine Neuregulierung oder ähnliches geben
https://www.deraktionaer.de/videos/aktien/bayer-aktie-vor-comeback-des-jahres-der-gebert-indikator-20385582.html