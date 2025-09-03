    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    MERCOSUR-Abkommen ist eine historische Chance

    Berlin (ots) - "Nach über zwei Jahrzehnten ist es höchste Zeit, dieses
    Jahrhundertprojekt zu realisieren. Wir appellieren an Rat und Parlament, das
    Handelsabkommen mit dem MERCOSUR zügig zu ratifizieren und damit den Weg für
    eine neue Dimension der Wirtschaftsbeziehungen zu ebnen", fordert Dr. Dirk
    Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
    (BGA), zur Übermittlung des MERCOSUR-Abkommens.

    "Dies ist Europas historische und zugleich letzte Chance, im südamerikanischen
    Markt als gleichberechtigter Partner aufzutreten. Wir sollten sie nutzen, bevor
    andere Mächte die Region vollständig unter sich aufteilen. Wer jetzt noch
    zögert, opfert Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa zugunsten politischer
    Partikularinteressen. In Zeiten globaler Unsicherheit braucht Europa neue
    Partnerschaften. Das MERCOSUR-Abkommen macht uns weniger erpressbar und
    handlungsfähiger - sei es bei Rohstoffengpässen, Handelssanktionen oder
    geopolitischen Krisen", so der Großhandelspräsident.

    Und weiter: "Deutsche Unternehmen brauchen endlich einen deutlich verbesserten
    Zugang zu einem der weltweit größten Märkte, um ihre Lieferketten zu
    diversifizieren. Allein durch den Wegfall von Zöllen würden Firmen in der EU um
    4 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Gleichzeitig erschließen wir einen
    Markt mit rund 280 Millionen Verbrauchern in Argentinien, Brasilien, Paraguay
    und Uruguay. Das Abkommen würde die strategische Partnerschaft zu einer Region
    stärken, die für die Versorgung mit kritischen Rohstoffen von zentraler
    Bedeutung ist."

    http://presseportal.de/pm/6564/6110096
    OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.
