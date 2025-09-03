MERCOSUR-Abkommen ist eine historische Chance

Berlin (ots) - "Nach über zwei Jahrzehnten ist es höchste Zeit, dieses

Jahrhundertprojekt zu realisieren. Wir appellieren an Rat und Parlament, das

Handelsabkommen mit dem MERCOSUR zügig zu ratifizieren und damit den Weg für

eine neue Dimension der Wirtschaftsbeziehungen zu ebnen", fordert Dr. Dirk

Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen

(BGA), zur Übermittlung des MERCOSUR-Abkommens.



"Dies ist Europas historische und zugleich letzte Chance, im südamerikanischen

Markt als gleichberechtigter Partner aufzutreten. Wir sollten sie nutzen, bevor

andere Mächte die Region vollständig unter sich aufteilen. Wer jetzt noch

zögert, opfert Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa zugunsten politischer

Partikularinteressen. In Zeiten globaler Unsicherheit braucht Europa neue

Partnerschaften. Das MERCOSUR-Abkommen macht uns weniger erpressbar und

handlungsfähiger - sei es bei Rohstoffengpässen, Handelssanktionen oder

geopolitischen Krisen", so der Großhandelspräsident.



Und weiter: "Deutsche Unternehmen brauchen endlich einen deutlich verbesserten

Zugang zu einem der weltweit größten Märkte, um ihre Lieferketten zu

diversifizieren. Allein durch den Wegfall von Zöllen würden Firmen in der EU um

4 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Gleichzeitig erschließen wir einen

Markt mit rund 280 Millionen Verbrauchern in Argentinien, Brasilien, Paraguay

und Uruguay. Das Abkommen würde die strategische Partnerschaft zu einer Region

stärken, die für die Versorgung mit kritischen Rohstoffen von zentraler

Bedeutung ist."



Pressekontakt:



Iris von Rottenburg

Abteilungsleiterin Kommunikation

Frederike Röseler

Pressesprecherin

Tel: 030/590099520

Mail: presse@bga.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6110096

OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e

.V.





