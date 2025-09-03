MERCOSUR-Abkommen ist eine historische Chance
Berlin (ots) - "Nach über zwei Jahrzehnten ist es höchste Zeit, dieses
Jahrhundertprojekt zu realisieren. Wir appellieren an Rat und Parlament, das
Handelsabkommen mit dem MERCOSUR zügig zu ratifizieren und damit den Weg für
eine neue Dimension der Wirtschaftsbeziehungen zu ebnen", fordert Dr. Dirk
Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
(BGA), zur Übermittlung des MERCOSUR-Abkommens.
"Dies ist Europas historische und zugleich letzte Chance, im südamerikanischen
Markt als gleichberechtigter Partner aufzutreten. Wir sollten sie nutzen, bevor
andere Mächte die Region vollständig unter sich aufteilen. Wer jetzt noch
zögert, opfert Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa zugunsten politischer
Partikularinteressen. In Zeiten globaler Unsicherheit braucht Europa neue
Partnerschaften. Das MERCOSUR-Abkommen macht uns weniger erpressbar und
handlungsfähiger - sei es bei Rohstoffengpässen, Handelssanktionen oder
geopolitischen Krisen", so der Großhandelspräsident.
Und weiter: "Deutsche Unternehmen brauchen endlich einen deutlich verbesserten
Zugang zu einem der weltweit größten Märkte, um ihre Lieferketten zu
diversifizieren. Allein durch den Wegfall von Zöllen würden Firmen in der EU um
4 Milliarden Euro jährlich entlastet werden. Gleichzeitig erschließen wir einen
Markt mit rund 280 Millionen Verbrauchern in Argentinien, Brasilien, Paraguay
und Uruguay. Das Abkommen würde die strategische Partnerschaft zu einer Region
stärken, die für die Versorgung mit kritischen Rohstoffen von zentraler
Bedeutung ist."
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
