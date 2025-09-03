Vizepräsident von Gabun besucht mit hochrangiger Delegation das Banio-Projekt von Millennial Potash

3. September 2025 - Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-working-towards-up ... -) („Millennial” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass sein Banio-Kaliumkarbonat-Projekt im Süden Gabuns einen offiziellen Besuch einer hochrangigen Regierungsdelegation erhalten hat, was das wachsende nationale Interesse an der Entwicklung des Projekts unterstreicht.

Die Delegation wurde von Seiner Exzellenz, dem Vizepräsidenten der Gabunischen Republik, Herrn Séraphin MOUNDOUGA, geleitet und umfasste Frau Gninga Chaning Zenaba, Ministerin für Unternehmertum, Handel und KMU-KMI, sowie Frau Syrielle Zora Kassa, Beraterin des Präsidenten.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial Potash Corp., kommentierte: „Es ist uns eine Ehre, Seine Exzellenz, den Vizepräsidenten, und seine hochrangige Delegation auf unserem Banio-Kaliumkarbonat-Projekt willkommen zu heißen. Ihr Besuch unterstreicht die zunehmende Übereinstimmung zwischen den Entwicklungszielen von Millennial und den nationalen Prioritäten Gabuns. Wir sind weiterhin fest entschlossen, unser Flaggschiff-Projekt mit vollständiger Transparenz, technischer Exzellenz und sinnvoller lokaler Beteiligung voranzutreiben.“

Bei ihrer Ankunft wurde die Delegation vom Millennial-Team offiziell begrüßt und durch die Wohnbereiche und Betriebszonen des Camps geführt. Es wurde eine umfassende technische Einweisung gegeben, bei der Kaliumchloridproben aus dem kürzlich fertiggestellten Bohrloch BA004 und eine Demonstration der laufenden LiDAR-Vermessung mit Drohnen vorgestellt wurden. Diese Vermessung dient der Kartierung des Lizenzgebiets in Vorbereitung auf die bevorstehende Machbarkeitsstudie, die das Unternehmen voraussichtlich abschließen wird.

Strategischer Dialog und Aufsicht: Während der Besichtigung führte die Delegation Gespräche zu wichtigen Themen im Zusammenhang mit der Projektüberwachung und den nationalen Entwicklungsprioritäten:

- Umfang und Status der aktuellen Explorationsaktivitäten

- Zusammensetzung der Belegschaft und lokale Beschäftigungsinitiativen