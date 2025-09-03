Fünf extreme Marktverzerrungen – hier droht die nächste Korrektur

1. Inflation Frühindikatoren deuten klar nach oben: Der ISM-Index für "Prices Paid" im US-Dienstleistungssektor ist im Juli auf 69,9 Punkte gestiegen – ein Niveau, das historisch mit einer Teuerung über 4 Prozent korreliert. Dennoch verharren Ein-Jahres-Inflationsswaps bei nur 3,44 Prozent. Verschärfend kommt hinzu: Neue Strafzölle auf Kupfer, Kanada-Importe und weitere Sektoren werden erst mit Verzögerung in den Verbraucherpreisen sichtbar, so Analyst Allen.

Die Finanzmärkte wirken kurz vor dem nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed stabil, doch unter der Oberfläche tun sich Spannungen auf. Deutsche-Bank-Analyst Henry Allen sieht gleich fünf gravierende "Dislocations", also Fehlbewertungen und Ungleichgewichte, die Anleger im Blick behalten sollten.

2. Fed unter Druck



Trotz massiven politischen Drucks auf die US-Notenbank, einschließlich der umstrittenen Abberufung von Gouverneurin Lisa Cook durch Präsident Trump, bleiben die Renditen 30-jähriger Treasuries erstaunlich stabil zwischen 4,8 und 5 Prozent. Historisch hätten solche Eingriffe oft zu deutlichen Ausschlägen am langen Ende geführt.

3. Kreditmärkte



Investment-Grade-Spreads notieren so eng wie seit Jahrzehnten nicht: In den USA auf Niveaus von 1998, in Europa so tief wie 2018 und in Großbritannien wie zuletzt vor der Finanzkrise. Das wirkt überzogen angesichts schwacher Wachstumsraten – etwa +0,1 Prozent BIP in der Eurozone im zweiten Quartal.

4. Credit Default Swaps



Ob Handelskrieg, geopolitische Konflikte oder US-Herabstufung durch Moody’s – trotz zahlreicher Schocks in 2025 sind Credit-Default-Swaps so eng wie seit Jahren. Selbst nach der Iran-Krise oder Turbulenzen am Ölmarkt blieb die Absicherung gegen Ausfälle überraschend billig.

5. US-Arbeitsmarkt



Während die Arbeitslosenquote seit über einem Jahr stabil bei 4,0 bis 4,2 Prozent liegt und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum steigen, wurden die Payrolls um 258.000 Stellen nach unten revidiert. Der Arbeitsmarkt kühlt also ab, aber nicht einheitlich sichtbar.

Allens Bericht deutet darauf hin, dass die Märkte ihre eigene Logik entwickelt haben. Ein Blick in die Vergangenheit liefert ein Warnsignal. Denn zu viele Dislocations könnten jedoch das Risiko für eine Korrekturen erhöhen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





