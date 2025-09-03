    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bundesregierung verhindert Wettbewerb im Prüfmarkt

    Berlin (ots) - Der TÜV-Verband übt deutliche Kritik an der heute vom
    Bundeskabinett beschlossenen Umsetzung der EU-Richtlinie zur
    Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD). Die Richtlinie verpflichtet bestimmte
    Unternehmen in der EU, zusätzlich zur Finanzberichterstattung einen
    Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen und diesen unabhängig prüfen zu lassen. Durch
    das Aus der Ampel-Koalition Ende 2024 konnte die CSRD nicht in nationales Recht
    überführt werden und ein erneutes Gesetzgebungsverfahren wurde notwendig.

    "Die neue Bundesregierung macht bei der CSRD-Umsetzung den gleichen Fehler wie
    die Ampelkoalition. Statt die Wirtschaft zu entlasten, positioniert sie sich mit
    dem heutigen Kabinettsbeschluss gegen die Interessen der Industrie", sagt Dr.
    Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Bei der Verbändeanhörung zum
    neu vorgelegten Referentenentwurf haben sich 36 Organisationen explizit für die
    Öffnung des Prüfmarktes für unabhängige Prüfdienstleister wie die
    TÜV-Unternehmen ausgesprochen, darunter BDI, DIHK, Bitkom, VCI, VDMA, ZVEI und
    viele andere. Einzig der Wirtschaftsprüferverband IDW ist gegen eine
    Marktöffnung, weil die Wirtschaftsprüfer laut Gesetzentwurf die einzigen sind,
    die Nachhaltigkeitsberichte in Zukunft prüfen dürfen. Weitere 36 Organisationen
    haben sich in ihren Stellungnahmen nicht explizit zu diesem Punkt geäußert.

    Joachim Bühler: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Regierung, die
    Entlastungen und Bürokratieabbau verspricht, die Anliegen der Wirtschaft völlig
    ignoriert. Der Kabinettsentwurf führt in der Praxis nicht zu Vereinfachungen,
    sondern zu zusätzlichen Belastungen. Prüfkapazitäten werden künstlich
    eingeschränkt, vorhandene Expertise bleibt ungenutzt - das führt vor allem zu
    höheren Kosten für die berichtspflichtigen Unternehmen. Statt fairer
    Wettbewerbsbedingungen wird ohne ersichtlichen Grund ein einzelner Berufsstand
    bevorzugt. Genau diese "Lex Wirtschaftsprüfer" wollte der EU-Gesetzgeber mit der
    Möglichkeit verhindern, auch unabhängige Prüfdienstleister für
    Nachhaltigkeitsberichte zuzulassen. Die Prüfdienstleister verfügen über
    technisches und branchenspezifisches Know-how, das die Qualität der Prüfungen
    verbessert und Kosten senkt. Dass dieser Ansatz überzeugt, zeigen Beispiele
    anderer EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich, Dänemark oder Griechenland, die
    unabhängige Prüfdienstleister zugelassen haben."

    "Auch die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
    vorgebrachte Begründung für den Ausschluss unabhängiger Prüfdienstleister
    überzeugt nicht. Zwar wird sich der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen im
    Zuge des EU-Omnibus-Verfahrens voraussichtlich verkleinern - doch Wettbewerb
