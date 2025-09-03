Bundesregierung verhindert Wettbewerb im Prüfmarkt

Berlin (ots) - Der TÜV-Verband übt deutliche Kritik an der heute vomBundeskabinett beschlossenen Umsetzung der EU-Richtlinie zurNachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD). Die Richtlinie verpflichtet bestimmteUnternehmen in der EU, zusätzlich zur Finanzberichterstattung einenNachhaltigkeitsbericht vorzulegen und diesen unabhängig prüfen zu lassen. Durchdas Aus der Ampel-Koalition Ende 2024 konnte die CSRD nicht in nationales Rechtüberführt werden und ein erneutes Gesetzgebungsverfahren wurde notwendig."Die neue Bundesregierung macht bei der CSRD-Umsetzung den gleichen Fehler wiedie Ampelkoalition. Statt die Wirtschaft zu entlasten, positioniert sie sich mitdem heutigen Kabinettsbeschluss gegen die Interessen der Industrie", sagt Dr.Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Bei der Verbändeanhörung zumneu vorgelegten Referentenentwurf haben sich 36 Organisationen explizit für dieÖffnung des Prüfmarktes für unabhängige Prüfdienstleister wie dieTÜV-Unternehmen ausgesprochen, darunter BDI, DIHK, Bitkom, VCI, VDMA, ZVEI undviele andere. Einzig der Wirtschaftsprüferverband IDW ist gegen eineMarktöffnung, weil die Wirtschaftsprüfer laut Gesetzentwurf die einzigen sind,die Nachhaltigkeitsberichte in Zukunft prüfen dürfen. Weitere 36 Organisationenhaben sich in ihren Stellungnahmen nicht explizit zu diesem Punkt geäußert.Joachim Bühler: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Regierung, dieEntlastungen und Bürokratieabbau verspricht, die Anliegen der Wirtschaft völligignoriert. Der Kabinettsentwurf führt in der Praxis nicht zu Vereinfachungen,sondern zu zusätzlichen Belastungen. Prüfkapazitäten werden künstlicheingeschränkt, vorhandene Expertise bleibt ungenutzt - das führt vor allem zuhöheren Kosten für die berichtspflichtigen Unternehmen. Statt fairerWettbewerbsbedingungen wird ohne ersichtlichen Grund ein einzelner Berufsstandbevorzugt. Genau diese "Lex Wirtschaftsprüfer" wollte der EU-Gesetzgeber mit derMöglichkeit verhindern, auch unabhängige Prüfdienstleister fürNachhaltigkeitsberichte zuzulassen. Die Prüfdienstleister verfügen übertechnisches und branchenspezifisches Know-how, das die Qualität der Prüfungenverbessert und Kosten senkt. Dass dieser Ansatz überzeugt, zeigen Beispieleanderer EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich, Dänemark oder Griechenland, dieunabhängige Prüfdienstleister zugelassen haben.""Auch die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutzvorgebrachte Begründung für den Ausschluss unabhängiger Prüfdienstleisterüberzeugt nicht. Zwar wird sich der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen imZuge des EU-Omnibus-Verfahrens voraussichtlich verkleinern - doch Wettbewerb