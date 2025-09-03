Nachhaltigkeitsberichte
Bundesregierung verhindert Wettbewerb im Prüfmarkt
Berlin (ots) - Der TÜV-Verband übt deutliche Kritik an der heute vom
Bundeskabinett beschlossenen Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD). Die Richtlinie verpflichtet bestimmte
Unternehmen in der EU, zusätzlich zur Finanzberichterstattung einen
Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen und diesen unabhängig prüfen zu lassen. Durch
das Aus der Ampel-Koalition Ende 2024 konnte die CSRD nicht in nationales Recht
überführt werden und ein erneutes Gesetzgebungsverfahren wurde notwendig.
"Die neue Bundesregierung macht bei der CSRD-Umsetzung den gleichen Fehler wie
die Ampelkoalition. Statt die Wirtschaft zu entlasten, positioniert sie sich mit
dem heutigen Kabinettsbeschluss gegen die Interessen der Industrie", sagt Dr.
Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Bei der Verbändeanhörung zum
neu vorgelegten Referentenentwurf haben sich 36 Organisationen explizit für die
Öffnung des Prüfmarktes für unabhängige Prüfdienstleister wie die
TÜV-Unternehmen ausgesprochen, darunter BDI, DIHK, Bitkom, VCI, VDMA, ZVEI und
viele andere. Einzig der Wirtschaftsprüferverband IDW ist gegen eine
Marktöffnung, weil die Wirtschaftsprüfer laut Gesetzentwurf die einzigen sind,
die Nachhaltigkeitsberichte in Zukunft prüfen dürfen. Weitere 36 Organisationen
haben sich in ihren Stellungnahmen nicht explizit zu diesem Punkt geäußert.
Joachim Bühler: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Regierung, die
Entlastungen und Bürokratieabbau verspricht, die Anliegen der Wirtschaft völlig
ignoriert. Der Kabinettsentwurf führt in der Praxis nicht zu Vereinfachungen,
sondern zu zusätzlichen Belastungen. Prüfkapazitäten werden künstlich
eingeschränkt, vorhandene Expertise bleibt ungenutzt - das führt vor allem zu
höheren Kosten für die berichtspflichtigen Unternehmen. Statt fairer
Wettbewerbsbedingungen wird ohne ersichtlichen Grund ein einzelner Berufsstand
bevorzugt. Genau diese "Lex Wirtschaftsprüfer" wollte der EU-Gesetzgeber mit der
Möglichkeit verhindern, auch unabhängige Prüfdienstleister für
Nachhaltigkeitsberichte zuzulassen. Die Prüfdienstleister verfügen über
technisches und branchenspezifisches Know-how, das die Qualität der Prüfungen
verbessert und Kosten senkt. Dass dieser Ansatz überzeugt, zeigen Beispiele
anderer EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich, Dänemark oder Griechenland, die
unabhängige Prüfdienstleister zugelassen haben."
"Auch die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
vorgebrachte Begründung für den Ausschluss unabhängiger Prüfdienstleister
überzeugt nicht. Zwar wird sich der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen im
Zuge des EU-Omnibus-Verfahrens voraussichtlich verkleinern - doch Wettbewerb
Bundeskabinett beschlossenen Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD). Die Richtlinie verpflichtet bestimmte
Unternehmen in der EU, zusätzlich zur Finanzberichterstattung einen
Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen und diesen unabhängig prüfen zu lassen. Durch
das Aus der Ampel-Koalition Ende 2024 konnte die CSRD nicht in nationales Recht
überführt werden und ein erneutes Gesetzgebungsverfahren wurde notwendig.
"Die neue Bundesregierung macht bei der CSRD-Umsetzung den gleichen Fehler wie
die Ampelkoalition. Statt die Wirtschaft zu entlasten, positioniert sie sich mit
dem heutigen Kabinettsbeschluss gegen die Interessen der Industrie", sagt Dr.
Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Bei der Verbändeanhörung zum
neu vorgelegten Referentenentwurf haben sich 36 Organisationen explizit für die
Öffnung des Prüfmarktes für unabhängige Prüfdienstleister wie die
TÜV-Unternehmen ausgesprochen, darunter BDI, DIHK, Bitkom, VCI, VDMA, ZVEI und
viele andere. Einzig der Wirtschaftsprüferverband IDW ist gegen eine
Marktöffnung, weil die Wirtschaftsprüfer laut Gesetzentwurf die einzigen sind,
die Nachhaltigkeitsberichte in Zukunft prüfen dürfen. Weitere 36 Organisationen
haben sich in ihren Stellungnahmen nicht explizit zu diesem Punkt geäußert.
Joachim Bühler: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Regierung, die
Entlastungen und Bürokratieabbau verspricht, die Anliegen der Wirtschaft völlig
ignoriert. Der Kabinettsentwurf führt in der Praxis nicht zu Vereinfachungen,
sondern zu zusätzlichen Belastungen. Prüfkapazitäten werden künstlich
eingeschränkt, vorhandene Expertise bleibt ungenutzt - das führt vor allem zu
höheren Kosten für die berichtspflichtigen Unternehmen. Statt fairer
Wettbewerbsbedingungen wird ohne ersichtlichen Grund ein einzelner Berufsstand
bevorzugt. Genau diese "Lex Wirtschaftsprüfer" wollte der EU-Gesetzgeber mit der
Möglichkeit verhindern, auch unabhängige Prüfdienstleister für
Nachhaltigkeitsberichte zuzulassen. Die Prüfdienstleister verfügen über
technisches und branchenspezifisches Know-how, das die Qualität der Prüfungen
verbessert und Kosten senkt. Dass dieser Ansatz überzeugt, zeigen Beispiele
anderer EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich, Dänemark oder Griechenland, die
unabhängige Prüfdienstleister zugelassen haben."
"Auch die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
vorgebrachte Begründung für den Ausschluss unabhängiger Prüfdienstleister
überzeugt nicht. Zwar wird sich der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen im
Zuge des EU-Omnibus-Verfahrens voraussichtlich verkleinern - doch Wettbewerb
Autor folgen