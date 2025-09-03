Schaeffler - Aktie stürzt rapide ab - 03.09.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Schaeffler-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,82 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Sie fällt um -3,99 % auf 5,6550€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um +11,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Schaeffler auf +37,77 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Schaeffler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,22 % 1 Monat +16,63 % 3 Monate +39,82 % 1 Jahr +24,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, die kürzlich von 6 Euro auf 5,93 Euro gefallen ist. Während einige Anleger besorgt über den massiven Ausverkauf sind, gibt es auch optimistische Stimmen, die an eine mögliche Kurssteigerung glauben. Die fundamentale Bewertung wird mit einem erwarteten KGV von 20 als potenziell günstig erachtet, jedoch wird die allgemeine Unsicherheit im Markt als Risiko für die Aktie wahrgenommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

Informationen zur Schaeffler Aktie

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,34 Mrd.EUR wert.

Schaeffler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.