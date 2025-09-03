    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Frankfurt-BVB und Köln-Bayern

    Zwei Pokalspiele im Free-TV

    Für Sie zusammengefasst
    • DFB-Pokal: Topspiele live im Free-TV übertragen.
    • ZDF zeigt Frankfurt gegen Dortmund am 28. Oktober.
    • ARD überträgt Köln gegen Bayern am 29. Oktober.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In der zweiten Runde des DFB-Pokals werden die beiden Topspiele Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund sowie 1. FC Köln gegen Bayern München live im Free-TV gezeigt. Das ZDF überträgt am Dienstag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr die Partie aus Frankfurt. Die ARD ist einen Tag später am 29. Oktober um 20.45 Uhr mit dem Spiel des Bundesliga-Aufsteigers Köln gegen den Rekord-Pokalsieger FC Bayern dran.

    Insgesamt kommt es in dieser zweiten Pokalrunde zu fünf Bundesliga-Duellen. Titelverteidiger VfB Stuttgart muss beim FSV Mainz 05 ran (Mittwoch, 18.00 Uhr). Bereits am Dienstagabend spielen der 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV (18.30 Uhr) und der FC St. Pauli gegen 1899 Hoffenheim (20.45). Alle Spieler werden live bei Sky übertragen./sti/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
