Hollyland bringt VenusLiv Air auf den Markt und definiert Einsteiger-Live-Streaming-Kameras mit professioneller Leistung neu

SHENZHEN, China, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 3. September kommt VenusLiv Air, die neueste Live-Streaming-Kamera vom Profi für audiovisuelle Lösungen Hollyland, offiziell auf den Markt. Unter dem Slogan „Pro Live on Air" wurde das Produkt speziell für kleine Live-Stream-Verkäufer, YouTube- und Twitch-Streamer sowie Podcaster entwickelt, die hochwertige, professionelle Bilder wünschen, aber normalerweise durch die hohen Kosten und die komplexe Bedienung herkömmlicher professioneller Geräte abgeschreckt werden. Mit einer Bildqualität, die fast der einer spiegellosen Kamera entspricht, anfängerfreundlichen KI-Einstellungsfunktionen und Plug-and-Play-Einfachheit setzt VenusLiv Air neue Maßstäbe für Einsteiger-Streaming-Geräte.

Das Herzstück der Leistung von VenusLiv Air ist seine beeindruckende Bildqualität. Ein Objektiv mit großer Blende von F1,05 und ein 1/1,3-Zoll-Hochleistungs-CMOS-Sensor lassen mehr Licht einfallen und sorgen für gestochen scharfe Details und eine sanfte Hintergrundunschärfe, die jedem Bild Tiefe verleiht. Szenen mit wenig Licht bleiben klar, während die genaue Farbwiedergabe dafür sorgt, dass Make-up-Farbtöne, Produktfinishes und andere feine Details genau so erscheinen, wie sie sollen. Das speziell für Streaming entwickelte Objektiv sorgt für eine scharfe Bildausschnitt der Moderatoren, egal ob sie Produkte präsentieren, Tutorials leiten oder in Echtzeit interagieren. Für Streamer kleiner Unternehmen heben sich Stoffe, Accessoires und andere Ausstellungsstücke durch studiotypische Präzision hervor.

VenusLiv Air wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild jeder Übertragung zu verändern, und integriert die proprietären Bildverbesserungsalgorithmen von Hollyland. Mit der HollyStudio-Software können Benutzer nahtlose Greenscreen-Effekte anwenden, während die integrierte Inhaltsbibliothek vielfältige Hintergrundelemente bereitstellt, um das visuelle Storytelling jeder Show zu bereichern. Die Software bietet außerdem Hautverschönerungsfunktionen und KI-gestützte Farbkorrekturen, die sowohl vollständige als auch lokale Anpassungen ermöglichen, sodass Hauttöne natürlich, Produkttexturen lebendiger und die Beleuchtung einheitlicher wirken – ganz ohne Nachbearbeitung.