G-Mana und VisualOn bringen interaktive SSAI für OTT und CTV auf den Markt und erschließen neue Einnahmequellen
Die Integration verbindet die Player-Technologie von VisualOn mit den SSAI- und G-Mana-Anzeigenlösungen von G-Mana, um interaktive Formate, Echtzeit-Transparenz und höhere Erträge auf allen Plattformen zu ermöglichen
TEL AVIV, Israel, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- G-Mana (IBC Stand 5.B19), ein Pionier der Werbetechnologie-Innovation für OTT und CTV, gab heute eine gemeinsame Lösung mit VisualOn (IBC Stand 5.A55), einem führenden Anbieter von Premium-Video-Wiedergabetechnologien bekannt, welche interaktive, serverseitige Werbeeinblendung (SSAI) geräte- und plattformübergreifend auf den Markt bringt. Die Zusammenarbeit verbindet VisualOns Player-seitige Adflow Integration mit G-Manas SSAI Plattform und G-Mana Ad Solutions, der Monetarisierungs-Geschäftseinheit des Unternehmens, die es Premium-Publishern und FAST-Kanälen ermöglicht, hochwirksame interaktive Werbeformate in Sendequalität und mit der Skalierbarkeit von Programmatic Advertising einzusetzen.
Die neue Lösung unterstützt Overlays, L-Shapes, Picture-in-Picture, Underlays sowie Sponsorships, die serverseitig für ein reibungsloses, pufferfreies Erlebnis zusammengefügt werden, während G-Mana Ad Solutions die Auslastung, Preisgestaltung sowie Erlöse über Direktbuchungen und Programmatic Advertising hinweg optimiert.
„Interactive SSAI verwandelt passive Werbeunterbrechungen in bidirektionale, bildschirmorientierte Erlebnisse – ohne Kompromisse bei der Streamqualität", sagt Eran Yahalomi, Geschäftsführer bei G-Mana. „Gemeinsam mit VisualOn bieten wir Sendern, Sport-Streamern und FAST-Anbietern eine schlüsselfertige Lösung, um deren Umsätze zu steigern, das Zuschauererlebnis zu optimieren sowie Echtzeit-Transparenz zu gewinnen – alles in einem einzigen Workflow."
„Verleger wollen Interaktivität ohne Kompromisse", sagt Yang Cai, Geschäftsführer und Präsident bei VisualOn. „Unsere Integration mit G-Manas SSAI bietet Kunden einen einzigen, skalierbaren Weg, um interaktive Werbeformate in der Qualität einzusetzen, die das Publikum von Premium-Streaming erwartet."
So funktioniert es
- Abspielbereit durch VisualOn: Die Adflow-Wiedergabeintegration von VisualOn gewährleistet eine genaue Anzeigensignalisierung, Interaktivität und Messung auf dem Client, sodass interaktive Formate auf allen Zielgeräten konsistent dargestellt werden.
- Nahtlose SSAI von G-Mana: G-Mana erkennt Anzeigenmarker, transkodiert kreative Inhalte, holt die Nachfrage in Echtzeit ab und fügt die Anzeigen in HLS/DASH-Manifeste ein – bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sendequalität sowie Einhaltung von Regeln.
- Monetarisierung durch G-Mana Ad Solutions: Die G-Mana Ad Solutions-Einheit orchestriert Geschäftsregeln, Sponsoring sowie Programmatic Advertising, um die eCPM- und Ad-Break-Monetarisierung zu maximieren sowie gleichzeitig Markensicherheit, Targeting und Frequenzziele zu berücksichtigen.
Das erhalten Kunden