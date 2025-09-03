G-Mana und VisualOn bringen interaktive SSAI für OTT und CTV auf den Markt und erschließen neue Einnahmequellen

Die Integration verbindet die Player-Technologie von VisualOn mit den SSAI- und G-Mana-Anzeigenlösungen von G-Mana, um interaktive Formate, Echtzeit-Transparenz und höhere Erträge auf allen Plattformen zu ermöglichen

TEL AVIV, Israel, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- G-Mana (IBC Stand 5.B19), ein Pionier der Werbetechnologie-Innovation für OTT und CTV, gab heute eine gemeinsame Lösung mit VisualOn (IBC Stand 5.A55), einem führenden Anbieter von Premium-Video-Wiedergabetechnologien bekannt, welche interaktive, serverseitige Werbeeinblendung (SSAI) geräte- und plattformübergreifend auf den Markt bringt. Die Zusammenarbeit verbindet VisualOns Player-seitige Adflow Integration mit G-Manas SSAI Plattform und G-Mana Ad Solutions, der Monetarisierungs-Geschäftseinheit des Unternehmens, die es Premium-Publishern und FAST-Kanälen ermöglicht, hochwirksame interaktive Werbeformate in Sendequalität und mit der Skalierbarkeit von Programmatic Advertising einzusetzen.