Creditshelf AG: Insolvenzantrag - Was bedeutet das für Anleger?
Die creditshelf AG steht vor einem entscheidenden Wendepunkt: Ein Insolvenzplan soll die Zukunft des Unternehmens sichern. Die PVM Private Values Media AG könnte durch eine Übernahme der Aktien eine Schlüsselrolle spielen. Während Gläubiger auf bessere Konditionen hoffen, gehen Aktionäre leer aus. Ein Erörterungs- und Abstimmungstermin wird über das Schicksal des Plans entscheiden.
Foto: adobe.stock.com
- Die creditshelf Aktiengesellschaft hat am 3. September 2025 einen Insolvenzplan beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingereicht.
- Ziel des Insolvenzplans ist die Sanierung des Unternehmens durch die Übernahme aller Aktien durch die PVM Private Values Media AG.
- Die PVM AG stellt Mittel bereit, um die nicht nachrangigen Gläubiger besser zu stellen als bei einer regulären Abwicklung.
- Es wird keine Auszahlung an die Aktionäre geben, da die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um alle Forderungen der Insolvenzgläubiger zu bedienen.
- Über den Insolvenzplan wird in einem Erörterungs- und Abstimmungstermin entschieden, der noch festgelegt werden muss.
- creditshelf ist im General Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde als digitaler Unternehmensfinanzierer gegründet.
0,00 %
0,00 %
0,00 %
+1.100,00 %
+20,00 %
-99,96 %
-99,98 %
-99,99 %
ISIN:DE000A2LQUA5WKN:A2LQUA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte