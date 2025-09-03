    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    :response übernimmt imug (FOTO)

    Frankfurt / Hannover (ots) - Die good response GmbH hat das Beratungsteam der
    imug GmbH sowie die Marke imug erworben. Seit dem 3. September ist Deutschlands
    erste Nachhaltigkeitsberatung vollständig in :response integriert. Alle
    Aktivitäten werden unter der Marke :response weitergeführt. Nicht Teil der
    Übernahme ist das Geschäftsfeld Marktforschung unter dem Namen imug | research.

    Mit dem Zusammenschluss entsteht eine der führenden, unabhängigen Beratungen im
    deutschsprachigen ESG- und Nachhaltigkeitsmarkt. Gemeinsam betreuen :response
    und imug rund 150 Kunden aus dem Mittelstand, internationale Großunternehmen,
    Banken und den öffentlichen Sektor.

    "Nachhaltigkeit ist jetzt kein Hype mehr, sondern schlichte Business-Realität.
    Mit dieser Akquisition setzen wir ein starkes Signal im ESG-Markt: Wir wachsen
    aus eigener Stärke und bieten unseren Kunden Kompetenz für die Transformation.
    Nachhaltigkeit setzt sich durch, wenn sie wirksam, wirtschaftlich erfolgreich
    und glaubwürdig ist", so Arved Lüth, Geschäftsführer der good response GmbH.

    "Die neuen Kompetenzen bedeuten für unsere Kunden: mehr Know-how, mehr
    Perspektiven, mehr Impact. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, um die
    entscheidenden Transformationsthemen von ESG bis KI erfolgreich zu gestalten",
    ergänzt Stefan Dahle, Mitglied der Geschäftsleitung der good response GmbH und
    ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter der imug GmbH.

    - imug wurde 1992 von Prof. Dr. Dr. Ursula Hansen und Dr. Ingo Schoenheit als
    Institut für Markt, Umwelt und Gesellschaft gegründet und zählt zu den
    renommierten Nachhaltigkeitsspezialisten im deutschsprachigen Raum.
    - :response wurde 2007 von Arved Lüth gegründet und hat sich als führender "pure
    play" im ESG-Consulting etabliert.

    Die good response GmbH mit Standorten in Frankfurt, Hannover und Berlin ist
    unter der Marke :response für den Mittelstand, international tätige
    Großunternehmen und den öffentlichen Sektor tätig. Das multidisziplinäre Team
    arbeitet mit seinen Kunden zu Nachhaltigkeitsstrategie, ESG-Reporting,
    Biodiversität, Wasser- und Klimarisiken, Dekarbonisierung, Sustainable Supply
    Chains, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Städten. Zu den bekannten
    Referenzen gehören unter anderem BASF, BNP Paribas Real Estate, BioNTech,
    BAUHAUS, DEG, E.ON, Gira, Helaba, KfW, Lavazza, McCain Foods, Mercedes Benz,
    Otto Group, Pfizer, Ritter Sport, Telekom, Volkswagen, die Bundesregierung, der
    UN Global Compact und zahlreiche deutsche Großstädte.

    Pressekontakt:

    Valentina Baisch
    Büro Hannover
    +49 511 12196 83
    mailto:valentina.baisch@good-response.de

    Lisanne Barbu
    Büro Frankfurt
    +49 69 97097507 52
    mailto:lisanne.barbu@good-response.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180761/6110131
    OTS: good response GmbH




    Verfasst von news aktuell
