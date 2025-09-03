Neuer ESG-Champion im DACH-Raum
:response übernimmt imug (FOTO)
Frankfurt / Hannover (ots) - Die good response GmbH hat das Beratungsteam der
imug GmbH sowie die Marke imug erworben. Seit dem 3. September ist Deutschlands
erste Nachhaltigkeitsberatung vollständig in :response integriert. Alle
Aktivitäten werden unter der Marke :response weitergeführt. Nicht Teil der
Übernahme ist das Geschäftsfeld Marktforschung unter dem Namen imug | research.
Frankfurt / Hannover (ots) - Die good response GmbH hat das Beratungsteam der
imug GmbH sowie die Marke imug erworben. Seit dem 3. September ist Deutschlands
erste Nachhaltigkeitsberatung vollständig in :response integriert. Alle
Aktivitäten werden unter der Marke :response weitergeführt. Nicht Teil der
Übernahme ist das Geschäftsfeld Marktforschung unter dem Namen imug | research.
Mit dem Zusammenschluss entsteht eine der führenden, unabhängigen Beratungen im
deutschsprachigen ESG- und Nachhaltigkeitsmarkt. Gemeinsam betreuen :response
und imug rund 150 Kunden aus dem Mittelstand, internationale Großunternehmen,
Banken und den öffentlichen Sektor.
"Nachhaltigkeit ist jetzt kein Hype mehr, sondern schlichte Business-Realität.
Mit dieser Akquisition setzen wir ein starkes Signal im ESG-Markt: Wir wachsen
aus eigener Stärke und bieten unseren Kunden Kompetenz für die Transformation.
Nachhaltigkeit setzt sich durch, wenn sie wirksam, wirtschaftlich erfolgreich
und glaubwürdig ist", so Arved Lüth, Geschäftsführer der good response GmbH.
"Die neuen Kompetenzen bedeuten für unsere Kunden: mehr Know-how, mehr
Perspektiven, mehr Impact. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, um die
entscheidenden Transformationsthemen von ESG bis KI erfolgreich zu gestalten",
ergänzt Stefan Dahle, Mitglied der Geschäftsleitung der good response GmbH und
ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter der imug GmbH.
- imug wurde 1992 von Prof. Dr. Dr. Ursula Hansen und Dr. Ingo Schoenheit als
Institut für Markt, Umwelt und Gesellschaft gegründet und zählt zu den
renommierten Nachhaltigkeitsspezialisten im deutschsprachigen Raum.
- :response wurde 2007 von Arved Lüth gegründet und hat sich als führender "pure
play" im ESG-Consulting etabliert.
Die good response GmbH mit Standorten in Frankfurt, Hannover und Berlin ist
unter der Marke :response für den Mittelstand, international tätige
Großunternehmen und den öffentlichen Sektor tätig. Das multidisziplinäre Team
arbeitet mit seinen Kunden zu Nachhaltigkeitsstrategie, ESG-Reporting,
Biodiversität, Wasser- und Klimarisiken, Dekarbonisierung, Sustainable Supply
Chains, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Städten. Zu den bekannten
Referenzen gehören unter anderem BASF, BNP Paribas Real Estate, BioNTech,
BAUHAUS, DEG, E.ON, Gira, Helaba, KfW, Lavazza, McCain Foods, Mercedes Benz,
Otto Group, Pfizer, Ritter Sport, Telekom, Volkswagen, die Bundesregierung, der
UN Global Compact und zahlreiche deutsche Großstädte.
