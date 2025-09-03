:response übernimmt imug (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Frankfurt / Hannover (ots) - Die good response GmbH hat das Beratungsteam der

imug GmbH sowie die Marke imug erworben. Seit dem 3. September ist Deutschlands

erste Nachhaltigkeitsberatung vollständig in :response integriert. Alle

Aktivitäten werden unter der Marke :response weitergeführt. Nicht Teil der

Übernahme ist das Geschäftsfeld Marktforschung unter dem Namen imug | research.







deutschsprachigen ESG- und Nachhaltigkeitsmarkt. Gemeinsam betreuen :response

und imug rund 150 Kunden aus dem Mittelstand, internationale Großunternehmen,

Banken und den öffentlichen Sektor.



"Nachhaltigkeit ist jetzt kein Hype mehr, sondern schlichte Business-Realität.

Mit dieser Akquisition setzen wir ein starkes Signal im ESG-Markt: Wir wachsen

aus eigener Stärke und bieten unseren Kunden Kompetenz für die Transformation.

Nachhaltigkeit setzt sich durch, wenn sie wirksam, wirtschaftlich erfolgreich

und glaubwürdig ist", so Arved Lüth, Geschäftsführer der good response GmbH.



"Die neuen Kompetenzen bedeuten für unsere Kunden: mehr Know-how, mehr

Perspektiven, mehr Impact. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, um die

entscheidenden Transformationsthemen von ESG bis KI erfolgreich zu gestalten",

ergänzt Stefan Dahle, Mitglied der Geschäftsleitung der good response GmbH und

ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter der imug GmbH.



- imug wurde 1992 von Prof. Dr. Dr. Ursula Hansen und Dr. Ingo Schoenheit als

Institut für Markt, Umwelt und Gesellschaft gegründet und zählt zu den

renommierten Nachhaltigkeitsspezialisten im deutschsprachigen Raum.

- :response wurde 2007 von Arved Lüth gegründet und hat sich als führender "pure

play" im ESG-Consulting etabliert.



Die good response GmbH mit Standorten in Frankfurt, Hannover und Berlin ist

unter der Marke :response für den Mittelstand, international tätige

Großunternehmen und den öffentlichen Sektor tätig. Das multidisziplinäre Team

arbeitet mit seinen Kunden zu Nachhaltigkeitsstrategie, ESG-Reporting,

Biodiversität, Wasser- und Klimarisiken, Dekarbonisierung, Sustainable Supply

Chains, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Städten. Zu den bekannten

Referenzen gehören unter anderem BASF, BNP Paribas Real Estate, BioNTech,

BAUHAUS, DEG, E.ON, Gira, Helaba, KfW, Lavazza, McCain Foods, Mercedes Benz,

Otto Group, Pfizer, Ritter Sport, Telekom,

UN Global Compact und zahlreiche deutsche Großstädte.



Pressekontakt:



Valentina Baisch

Büro Hannover

+49 511 12196 83

mailto:valentina.baisch@good-response.de



Lisanne Barbu

Büro Frankfurt

+49 69 97097507 52

mailto:lisanne.barbu@good-response.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180761/6110131

OTS: good response GmbH







