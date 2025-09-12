Ihre wichtigsten Termine
Frische Konjunkturdaten aus Großbritannien, Deutschland, Japan und Spanien!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 7/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 7/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Bauproduktion 7/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 7/25
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote Q2/25
12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig)
18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (MoM) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 10:15 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 10:30 GBR Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|13.09. 09:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Trading Intensivseminar (Börse im Team)
|14.09. 18:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|15.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
