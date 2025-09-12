    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    Frische Konjunkturdaten aus Großbritannien, Deutschland, Japan und Spanien!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Konjunkturdaten aus Großbritannien, Deutschland, Japan und Spanien!
    Foto: Giles Anderson/PA Wire/dpa

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)
    06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 7/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 7/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Bauproduktion 7/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 7/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote Q2/25
    12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig)
    18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 12.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRBruttoinlandsprodukt (MoM)
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    10:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    10:30GroßbritannienGBRInflationserwartung der Verbraucher
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
    13.09. 09:30 WebinarWH SelfInvest: Trading Intensivseminar (Börse im Team)
    14.09. 18:30 WebinarWH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    15.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Frische Konjunkturdaten aus Großbritannien, Deutschland, Japan und Spanien! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.