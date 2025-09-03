Halbjahreszahlen von Swiss Life belasten Talanx

Swiss Life konnte im ersten Halbjahr zwar mit einem stärkeren Prämienwachstum überzeugen, enttäuschte aber mit einer verhaltenen Entwicklung im Gebührengeschäft. In Zürich büßten die Aktien zeitweise fast vier Prozent ein und standen zuletzt noch 1,8 Prozent im Minus./niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 885,1 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um -5,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 28,41 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Talanx Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -3,46 %/+25,68 % bedeutet.