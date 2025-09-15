    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Heute: Konjunktur-Updates aus der EU, China und den USA!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Li Bo/XinHua/dpa

    Konjunkturdaten

    04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 8/25
    04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 8/25
    04:00 Uhr, China: Investitionen Sachanlagen bis 8/25
    10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 7/25
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 7/25
    16:00 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Survey

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 15.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    13:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    20:10Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    16.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    16.09. 18:30 Webinaronemarkets: Chart-Talk – Martin Utschneider und Dominik Auricht über DAX, Dow & Co.
    Reports
    wallstreetONLINE Redaktion
