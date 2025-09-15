Ihre wichtigsten Termine
Heute: Konjunktur-Updates aus der EU, China und den USA!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 8/25
04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 8/25
04:00 Uhr, China: Investitionen Sachanlagen bis 8/25
10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 7/25
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 7/25
16:00 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Survey
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 15.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 13:30 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 20:10 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|16.09. 18:30
|Webinar
|onemarkets: Chart-Talk – Martin Utschneider und Dominik Auricht über DAX, Dow & Co.
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin