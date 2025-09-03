Kraft Heinz spaltet sich: Buffett murrt, Analysten wittern mehr Kurspotenzial!

Analystin Megan Clapp begründete die neue Einschätzung mit der geplanten Aufspaltung des Lebensmittelkonzerns in zwei eigenständige Gesellschaften. Ihre Prognose impliziert ein Aufwärtspotenzial von elf Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs:

Die Reaktion des Marktes fiel jedoch negativ aus. Die Aktie von Kraft Heinz brach am Dienstag um sieben Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Aufspaltung bekannt gegeben hatte. Damit summiert sich das Minus seit Jahresbeginn auf 15 Prozent. Einen zusätzlichen Dämpfer erhielt das Papier, nachdem Großaktionär Warren Buffett erklärte in einem Interview mit CNBC, er sei "enttäuscht" über die Entscheidung. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält 27,5 Prozent an Kraft Heinz.

Mit der Abspaltung wird ein Großteil der 46 Milliarden US-Dollar schweren Fusion aus dem Jahr 2015 rückgängig gemacht, durch die eines der weltweit größten Lebensmittelunternehmen entstanden war.

Künftig soll es zwei Bereiche geben

Die neue Global Taste Elevation bündelt Marken wie Heinz, Philadelphia und Kraft Mac and Cheese und fokussiert sich auf internationale Märkte und Foodservice. Das zweite Unternehmen, ein "skaliertes Portfolio nordamerikanischer Grundnahrungsmittel", umfasst unter anderem Oscar Mayer, Lunchables und Kraft Singles.

Clapp sieht in der Trennung eine Chance. "Wir stufen Kraft Heinz hoch, da sich unsere vorherige These weitgehend bewahrheitet hat, die Schätzungen nun vernünftiger sind und es erste Anzeichen einer Stabilisierung gibt. Und obwohl das EPS-Wachstum im Geschäftsjahr 2026 wahrscheinlich weiterhin unter Druck stehen wird, erscheint uns die Bewertung angemessen. Wir glauben zudem, dass die geplante Trennung den Abwärtsdruck begrenzen wird", erklärte sie.

Langfristig sei die Abspaltung ein strategischer Vorteil, so Clapp weiter. "Die Entscheidung, das Unternehmen in zwei Unternehmen aufzuteilen, ermöglicht es der neuen Global Taste Elevation, sich als wachstumsstärkeres Unternehmen mit größerer internationaler Präsenz und stärkerer Ausrichtung auf den Foodservice neu zu positionieren. Wir sehen die Transaktion als Verbesserung der langfristigen strategischen Flexibilität."

Die Mehrheit der Analysten sieht weder klar bullische noch bärische Perspektiven und tendiert dazu, keine aktive Handelsentscheidung zu empfehlen. Zudem liegt das durchschnittliche Kursziel bei knapp 30 US‑Dollar, was auf einen Aufwärtsspielraum wie das von Morgan Stanley hindeutet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Kraft Heinz Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 22,63EUR auf Tradegate (03. September 2025, 16:10 Uhr) gehandelt.





