    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet und Apple helfen Nasdaq-Börse voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq erholt sich dank Alphabet und Apple-Kursgewinnen.
    • Hohe Anleiherenditen bremsen übermäßige Euphorie.
    • US-Arbeitsmarktdaten könnten Kurse weiter bewegen.
    Aktien New York - Alphabet und Apple helfen Nasdaq-Börse voran
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor. Im weiteren Verlauf könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt und zum Auftragseingang der Industrie die Kurse bewegen.

    Im frühen Handel stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,5 Prozent auf 23.351 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 45.285 Punkten quasi auf der Stelle. Der breit gefasste S&P 500 lag mit 0,4 Prozent im Plus bei 6.443 Punkten./bek/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    42.010,21€
    Basispreis
    27,44
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.100,00€
    Basispreis
    34,23
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 201,5 auf Tradegate (03. September 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -2,55 %/+31,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Alphabet und Apple helfen Nasdaq-Börse voran Dank der Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor. Im weiteren Verlauf …