Aktien New York
Alphabet und Apple helfen Nasdaq-Börse voran
- Nasdaq erholt sich dank Alphabet und Apple-Kursgewinnen.
- Hohe Anleiherenditen bremsen übermäßige Euphorie.
- US-Arbeitsmarktdaten könnten Kurse weiter bewegen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne der Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schieben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor. Im weiteren Verlauf könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt und zum Auftragseingang der Industrie die Kurse bewegen.
Im frühen Handel stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,5 Prozent auf 23.351 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 45.285 Punkten quasi auf der Stelle. Der breit gefasste S&P 500 lag mit 0,4 Prozent im Plus bei 6.443 Punkten./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 201,5 auf Tradegate (03. September 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +8,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -2,55 %/+31,97 % bedeutet.
Deinen Formulierungen entnehme ich einen grossen Frust. Bedenke, dass Aktien nicht immer und regelmaessig steigen. Gras waechst auch nicht schneller wenn man daran zieht. Nur weil eine Aktie steigt, ist das Unternehmen deswegen noch lange nicht gut, und das gilt auch umgekehrt.
bringt nichts noch zu warten, da Consors ja übers WE nichts gutschreibt. Also mach ich auch schon mal meine übliche Statistik, auch wenn die nicht ganz zufriedenstellend ist. Waren im August mal wieder 120€ (oder 12%) weniger als 2024; wobei ich das nicht ganz auf den Dollarkurs schieben kann. Fehlen nämlich 250€ von den verkauften Shenzhen Expressway und Bank of China, aber vlt. tauchen diese Summen anderweitig in den nächsten Monaten auf. Je nachdem was ich dafür gekauft hab. Nach 8 Monaten mit 10.325€ immerhin noch ein hauchdünnes Plus von 4% vs. letztem Jahr. Ohne die Sonderzahlung von Total Gabon würde es schon schlecht ausschauen. Bin aber nach wie vor voller Hoffnung, dass ich zumindestens per Gesamtjahr das Ergebnis aus 2024 erreichen kann.
US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Commercial, Gladstone Investment, GIS, Stryker, Annaly, Verizon, AGNC, Texas Instruments, Abbott, OHI, Procter& Gamble, Hercules Capital
CN Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cn.png China Mobile
KZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kz.png Kazatpmprom
EC Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ec.png Ecuador-Bond
HU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hu.png Zwack Unicum
GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png BAT
NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png ASML, Acomo, ING
PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png Warsaw Stock Exchange
CL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cl.png Embotelladora Andina
LK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/lk.png Halma
DK Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/dk.png Novo Nordisk
SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Keppel
DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png Smava-Anleihe
ZA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/za.png Kumba Iron
BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Petrobras
MH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/mh.png DHT Holdings
NG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ng.png Seplat Petroleum
CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png Nova Scotia
Moin moin Codiman,