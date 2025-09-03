Weltbester Aktienmarkt: Griechenlands Börse läuft allen davon

Griechenland wächst schneller als der Euroland-Schnitt, der Tourismus boomt, ausländisches Kapital fließt in Immobilien, Energie und Logistik. Im Jahr 2024 ist das Bruttoinlandsprodukt um 2,3 Prozent gestiegen, verglichen mit Deutschland (-0,2%), Frankreich (+1,2%) und der EU27 (+1,0%). Der Bankensektor hat Altlasten abgetragen; Kredite und Investitionen kommen wieder an. Die Börse preist diese Normalisierung mit einer Neubewertung: Risikoabschläge schwinden, Gewinnschätzungen steigen – das hilft den Unternehmen und kurbelt die Realwirtschaft an. Und auch die Kaufkraft der Griechen wächst und nähert sich wieder dem EU-Durchschnitt an.

Mit einem Kursgewinn von rund 37 Prozent seit Jahresbeginn führt der Athex in Athen die Rangliste der wichtigsten Weltbörsen an. Über fünf Jahre hinweg lieferten nur der argentinische Merval und der türkische BIST 100 noch mehr Rendite. Hinter der Rallye steht kein heißer Traum, sondern ein harter Strukturwandel – sichtbar in Kassen, Kontrollen und Kapitalmärkten. Getragen wird die Rallye von mehr Einnahmen, überraschenden Überschüssen, harten Steuerkontrollen und reformierten Banken.

Am Kapitalmarkt rentieren die zehnjährigen Staatsanleihen Griechenlands inzwischen unter italienischem Niveau. Das ist mehr als eine Randnotiz: Es zeigt, dass Investoren Griechenland mehr Vertrauen schenken. Der Staat kann sich günstiger und verlässlicher finanzieren, die hohe Schuldenlast wirkt durch lange Laufzeiten besser beherrschbar.

Für Banken wie Eurobank Ergasias, National Bank of Greece, Piraeus Financial und Alpha Bank, Energiewerte wie Helleniq Energy und Cenergy und Infrastrukturunternehmen wie Metlen und Gek Terna heißt das: Kredite werden billiger, Investitionen leichter und an der Börse steigen die Bewertungen.

Das schlägt sich auch im Staatshaushalt nieder. Statt eines erwarteten Defizits meldete Athen für 2024 überraschend einen Überschuss – das ist nur 5 weiteren EU-Ländern gelungen: Irland, Zypern, Dänemark, Portugal und Luxemburg. Und auch für die laufenden 12 Monate peilt Griechenland robuste Zahlen an.

Treiber sind deutlich höhere Einnahmen, ohne die Steuerlast zu erhöhen. Möglich macht das eine breit angelegte Offensive gegen Steuerhinterziehung: digitale Belege, Kartenzahlung bis in die letzte Taverne, datengetriebene Prüfungen, sogar Drohnen-Einsätze der Steuerbehörde. Der Abstand zwischen potenzieller und tatsächlich vereinnahmter Mehrwertsteuer hat sich laut EU-Daten seit 2018 spürbar verringert – ein Signal, dass die Maßnahmen greifen.

Natürlich bleibt die Erfolgsgeschichte nicht ohne Risiken: eine noch immer hohe Schuldenquote über 140 Prozent des BIP, ein Arbeitsmarkt mit Nachholbedarf, politischer Lärm – und eine Börse, die nach dem Sprint anfällig für Rücksetzer ist. Doch anders als in früheren Aufschwüngen steht diesmal ein institutioneller Unterbau: konsequente Einnahmenerfassung, digitale Verwaltung, ein Finanzapparat, der auf freiwillige Compliance setzt statt auf symbolische Strafaktionen.

Athen ist vom Krisenfall zum Vorbild geworden. Solange die Einnahmen stark bleiben, die Steuerdisziplin hält und die Finanzierungskosten niedrig bleiben, hat die Rallye Substanz. Die Regierung denkt bereits über Entlastungen für die Mitte nach – mögliche Steuersenkungen müssen aber, wenn sie kommen, maßvoll dosiert werden, um den hart erarbeiteten Vertrauensvorschuss der Märkte nicht zu verspielen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion