    Crash Angst

    Moody's warnt: Diese zwei Faktoren könnten die US-Wirtschaft ruinieren!

    Der Geschäftsführer der Ratingagentur Moody’s warnt, dass zwei Schlagzeilen die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten voraussichtlich dämpfen werden.

    In einem neuen Interview mit CNBC Television erklärt Mark Zandi, dass sowohl die steigende Inflation als auch Trumps Einwanderungspolitik im nächsten Jahr zu einem gedämpften Wirtschaftswachstum führen werden.

    Obwohl Zandi keine Rezession erwartet, warnt er, dass die Verbraucher mit steigenden Preisen für Waren und Dienstleistungen aufgrund von Trumps Zöllen zu kämpfen haben werden.

    "Die Fed verhält sich vorsichtig, weil sie schlichtweg nicht weiß, wie sie mit den Zöllen umgehen soll. Wir haben die wirklichen wirtschaftlichen Folgen der Zölle noch nicht gesehen, aber sie sind bereits in Vorbereitung. Sie kommen. Man sieht es an den Daten: Die Inflation zieht an und liegt auf einem Niveau, das ich für viele Menschen als unbequem empfinde. Die Richtung ist ziemlich beunruhigend."

    Er meint, dass der Konsum und damit die Gesamtwirtschaft unter den Auswirkungen der Zölle leiden könnte: "Wenn die Preise steigen und die Zölle sich zunehmend in höhere Preise übersetzen, wird das die reale Kaufkraft schwächen, und das reale Einkommen der Menschen gerät unter Druck. Das wird den Konsum belasten, der ohnehin schon eher schwach ist."

    S&P 500

    +0,13 %
    -0,84 %
    +2,58 %
    +8,53 %
    +13,84 %
    +63,55 %
    +81,23 %
    +229,11 %
    +484,21 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Der Analyst glaubt aber, dass die USA deswegen nicht in eine Rezession rutschen werden. "Ich denke, das spricht für eine unbequeme wirtschaftliche Lage. Können wir das ohne Rezession durchstehen? Ja, mit etwas Glück denke ich, dass wir das schaffen, aber die nächsten sechs bis zwölf Monate werden sehr, sehr unangenehm sein."

    Zandi denkt, dass die wirtschaftlichen Folgen der Zölle noch in der Zukunft liegen. 

    "Wir haben die wirklichen wirtschaftlichen Folgen dieser Politik noch nicht gesehen, aber sie sind bereits im Gange. Und es geht nicht nur um Zölle: Auch die Einwanderungspolitik trifft vor allem den Arbeitsmarkt. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass wir bald erste Jobverluste sehen, einfach weil nicht genügend Arbeitskräfte verfügbar sind. Es sind also beide Politiken relevant: Zölle und Einwanderung."

    Im Augenblick zeigen die Daten des US Bureau of Economic Analysis, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im zweiten Quartal 2025 mit einer Jahresrate von 3,3 Prozent wuchs. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

