Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Schaeffler sowie US-Einzelhandelsumsatz
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
13:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Capital Markets Day
17:00 Uhr, Deutschland: SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 07/25
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 9/15
11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q2/25
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 7/25
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
14:30 Uhr, USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 8/25
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 7/25
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 08:00 GBR Veränderung der Beschäftigung 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 10:00 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 15:15 USA Industrieproduktion (Monat)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:30
|Webinar
|onemarkets: Chart-Talk – Martin Utschneider und Dominik Auricht über DAX, Dow & Co.
|18:30
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: Online Trading-Master-Camp 2025
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Training und LIVE-Handel von abgesicherten Einkommens-Strategien mit Optionen
|17.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin