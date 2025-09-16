    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Alle Analysten-Augen auf: Schaeffler sowie US-Einzelhandelsumsatz

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: picture alliance / Fotostand | K. Schmitt

    Unternehmenstermine

    13:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Capital Markets Day
    17:00 Uhr, Deutschland: SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 07/25
    10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 9/15
    11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q2/25
    11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 7/25
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
    14:30 Uhr, USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
    15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 8/25
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 7/25
    16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 16.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenänderung
    08:00GroßbritannienGBRVeränderung der Beschäftigung
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00Euro ZoneEURZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00Euro ZoneEURIndustrieproduktion s.a. (Monat)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    14:30KanadaCANVerbraucherpreisindex (Jahr)
    15:15USAUSAIndustrieproduktion (Monat)
