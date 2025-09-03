Börsenstart USA - 03.09. - US Tech 100 stark +0,47 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:51) bei 45.106,10 PKT und fällt um -0,38 %.

Top-Werte: Amazon +0,45 %, NVIDIA +0,42 %, Microsoft +0,41 %, Walmart +0,12 %, Nike (B) +0,03 %

Flop-Werte: Boeing -2,09 %, 3M -1,62 %, Verizon Communications -1,39 %, Chevron Corporation -1,32 %, Apple -1,08 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.338,68 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Biogen +3,57 %, DoorDash Registered (A) +2,12 %, AppLovin Registered (A) +2,05 %, Dexcom +1,88 %, AstraZeneca +1,45 %

Flop-Werte: Zscaler -8,36 %, Starbucks -2,72 %, Datadog Registered (A) -2,58 %, Mondelez International Registered (A) -2,24 %, Diamondback Energy -2,09 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:42) bei 6.430,55 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Campbell Soup +4,41 %, Western Digital +4,15 %, Biogen +3,57 %, United Airlines Holdings +3,36 %, Clorox +2,93 %

Flop-Werte: Dollar Tree -9,00 %, PerkinElmer -3,22 %, GoDaddy Registered (A) -2,82 %, Halliburton -2,74 %, Starbucks -2,72 %