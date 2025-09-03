Börsen Start Update
Börsenstart USA - 03.09. - US Tech 100 stark +0,47 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:51) bei 45.106,10 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Amazon +0,45 %, NVIDIA +0,42 %, Microsoft +0,41 %, Walmart +0,12 %, Nike (B) +0,03 %
Flop-Werte: Boeing -2,09 %, 3M -1,62 %, Verizon Communications -1,39 %, Chevron Corporation -1,32 %, Apple -1,08 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.338,68 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Biogen +3,57 %, DoorDash Registered (A) +2,12 %, AppLovin Registered (A) +2,05 %, Dexcom +1,88 %, AstraZeneca +1,45 %
Flop-Werte: Zscaler -8,36 %, Starbucks -2,72 %, Datadog Registered (A) -2,58 %, Mondelez International Registered (A) -2,24 %, Diamondback Energy -2,09 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:42) bei 6.430,55 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Campbell Soup +4,41 %, Western Digital +4,15 %, Biogen +3,57 %, United Airlines Holdings +3,36 %, Clorox +2,93 %
Flop-Werte: Dollar Tree -9,00 %, PerkinElmer -3,22 %, GoDaddy Registered (A) -2,82 %, Halliburton -2,74 %, Starbucks -2,72 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.