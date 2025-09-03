Berlin (ots) - Trotz anhaltend steigender Neuzulassungen vollelektrischer

Fahrzeuge (BEV) bleibt der private Markt für E-Autos das Sorgenkind der Branche.

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) warnt davor, die neuen

Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) als Beleg für eine echte

Trendwende zu interpretieren.



"Wir erleben eine konjunkturell angespannte Lage, die sich spürbar auf den

Automobilhandel auswirkt. Die Nachfrage privater Kunden nach Elektro-Neuwagen

bleibt zu schwach - der Markt wird nach wie vor künstlich durch Eigenzulassungen

von Herstellern und Händlern aufgebläht", betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn

.

"Die aktuellen Zahlen verdecken, dass wir noch immer keinen nachhaltigen

Durchbruch bei der Elektromobilität erreicht haben."





Laut KBA wurden im August 39.367 vollelektrische Pkw (BEV) neu zugelassen - ein

Plus von 45,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch Plug-in-Hybride (PHEV)

legten um 76,7% auf 23.973 Einheiten zu. Doch hinter dem Zuwachs stehen laut ZDK

vor allem taktische Zulassungen und eine wachsende Zahl von Leasing-Rückläufern,

die zusätzlich Druck auf den Gebrauchtwagenmarkt für BEV ausüben.



"Der Privatmarkt braucht gezielte Impulse, beispielsweise eine Senkung des zu

hohen Preises für Ladestrom, um auf ein stabiles Fundament zu kommen", so

Peckruhn. "Fakt ist: Die BEV-Nachfrage bei privaten und gewerblichen

Neuzulassungen stagniert - und das, obwohl es inzwischen ein gutes Angebot an

BEV-Modellen zu erschwinglichen Preisen in den Autohäusern gibt."



Differenzierte Daten zu BEV-Neuzulassungen nach Haltern, beispielsweise

Hersteller, Händler und Privatkunden veröffentlicht das KBA erst zur Mitte des

Hersteller, Händler und Privatkunden veröffentlicht das KBA erst zur Mitte des

Monats. Die jüngste Halbjahresumfrage des ZDK

hatte gezeigt,

hatten sich im ersten Halbjahr 2025 gegenüber 2023 verdoppelt.



"Die Zulassungszahlen allein sind kein Beweis für Marktdurchdringung.

Entscheidend ist, ob E-Mobilität auch beim privaten Kunden ankommt - und genau

das ist derzeit nicht der Fall", so Peckruhn.



Trotz eines Wachstums von 5% im August bleibt der Gesamtmarkt über alle

Antriebsarten auch nach acht Monaten mit minus 1,7% auf 1,875 Mio.

Pkw-Neuzulassungen rückläufig gegenüber dem Vorjahr. "Von normalen

Marktverhältnissen sind wir nach wie vor weit entfernt", kritisiert Peckruhn.



Die Grafik liegt zum kostenlosen Download

bereit.

bereit.



