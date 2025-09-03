ZDK warnt
E-Zulassungen zeigen keine Trendwende (FOTO)
Berlin (ots) - Trotz anhaltend steigender Neuzulassungen vollelektrischer
Fahrzeuge (BEV) bleibt der private Markt für E-Autos das Sorgenkind der Branche.
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) warnt davor, die neuen
Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) als Beleg für eine echte
Trendwende zu interpretieren.
"Wir erleben eine konjunkturell angespannte Lage, die sich spürbar auf den
Automobilhandel auswirkt. Die Nachfrage privater Kunden nach Elektro-Neuwagen
bleibt zu schwach - der Markt wird nach wie vor künstlich durch Eigenzulassungen
von Herstellern und Händlern aufgebläht", betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
"Die aktuellen Zahlen verdecken, dass wir noch immer keinen nachhaltigen
Durchbruch bei der Elektromobilität erreicht haben."
Fahrzeuge (BEV) bleibt der private Markt für E-Autos das Sorgenkind der Branche.
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) warnt davor, die neuen
Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) als Beleg für eine echte
Trendwende zu interpretieren.
"Wir erleben eine konjunkturell angespannte Lage, die sich spürbar auf den
Automobilhandel auswirkt. Die Nachfrage privater Kunden nach Elektro-Neuwagen
bleibt zu schwach - der Markt wird nach wie vor künstlich durch Eigenzulassungen
von Herstellern und Händlern aufgebläht", betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn
(https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vorstand/thomas-peckruhn-praesident) .
"Die aktuellen Zahlen verdecken, dass wir noch immer keinen nachhaltigen
Durchbruch bei der Elektromobilität erreicht haben."
Laut KBA wurden im August 39.367 vollelektrische Pkw (BEV) neu zugelassen - ein
Plus von 45,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch Plug-in-Hybride (PHEV)
legten um 76,7% auf 23.973 Einheiten zu. Doch hinter dem Zuwachs stehen laut ZDK
vor allem taktische Zulassungen und eine wachsende Zahl von Leasing-Rückläufern,
die zusätzlich Druck auf den Gebrauchtwagenmarkt für BEV ausüben.
"Der Privatmarkt braucht gezielte Impulse, beispielsweise eine Senkung des zu
hohen Preises für Ladestrom, um auf ein stabiles Fundament zu kommen", so
Peckruhn. "Fakt ist: Die BEV-Nachfrage bei privaten und gewerblichen
Neuzulassungen stagniert - und das, obwohl es inzwischen ein gutes Angebot an
BEV-Modellen zu erschwinglichen Preisen in den Autohäusern gibt."
Differenzierte Daten zu BEV-Neuzulassungen nach Haltern, beispielsweise
Hersteller, Händler und Privatkunden veröffentlicht das KBA erst zur Mitte des
Monats. Die jüngste Halbjahresumfrage des ZDK (https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gew
erbe-warnt-eigenzulassungen-taeuschen-ueber-e-auto-flaute-hinweg) hatte gezeigt,
dass einzig die Zulassungen via Hersteller und Händler den Markt treiben. Diese
hatten sich im ersten Halbjahr 2025 gegenüber 2023 verdoppelt.
"Die Zulassungszahlen allein sind kein Beweis für Marktdurchdringung.
Entscheidend ist, ob E-Mobilität auch beim privaten Kunden ankommt - und genau
das ist derzeit nicht der Fall", so Peckruhn.
Trotz eines Wachstums von 5% im August bleibt der Gesamtmarkt über alle
Antriebsarten auch nach acht Monaten mit minus 1,7% auf 1,875 Mio.
Pkw-Neuzulassungen rückläufig gegenüber dem Vorjahr. "Von normalen
Marktverhältnissen sind wir nach wie vor weit entfernt", kritisiert Peckruhn.
Die Grafik liegt zum kostenlosen Download
(https://www.kfzgewerbe.de/zdk-warnt-e-zulassungen-zeigen-keine-trendwende)
bereit.
Pressekontakt:
Andreas Cremer, Stellv. Pressesprecher
Tel.: 0173/6400542
E-Mail: mailto:cremer@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6110175
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Plus von 45,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch Plug-in-Hybride (PHEV)
legten um 76,7% auf 23.973 Einheiten zu. Doch hinter dem Zuwachs stehen laut ZDK
vor allem taktische Zulassungen und eine wachsende Zahl von Leasing-Rückläufern,
die zusätzlich Druck auf den Gebrauchtwagenmarkt für BEV ausüben.
"Der Privatmarkt braucht gezielte Impulse, beispielsweise eine Senkung des zu
hohen Preises für Ladestrom, um auf ein stabiles Fundament zu kommen", so
Peckruhn. "Fakt ist: Die BEV-Nachfrage bei privaten und gewerblichen
Neuzulassungen stagniert - und das, obwohl es inzwischen ein gutes Angebot an
BEV-Modellen zu erschwinglichen Preisen in den Autohäusern gibt."
Differenzierte Daten zu BEV-Neuzulassungen nach Haltern, beispielsweise
Hersteller, Händler und Privatkunden veröffentlicht das KBA erst zur Mitte des
Monats. Die jüngste Halbjahresumfrage des ZDK (https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gew
erbe-warnt-eigenzulassungen-taeuschen-ueber-e-auto-flaute-hinweg) hatte gezeigt,
dass einzig die Zulassungen via Hersteller und Händler den Markt treiben. Diese
hatten sich im ersten Halbjahr 2025 gegenüber 2023 verdoppelt.
"Die Zulassungszahlen allein sind kein Beweis für Marktdurchdringung.
Entscheidend ist, ob E-Mobilität auch beim privaten Kunden ankommt - und genau
das ist derzeit nicht der Fall", so Peckruhn.
Trotz eines Wachstums von 5% im August bleibt der Gesamtmarkt über alle
Antriebsarten auch nach acht Monaten mit minus 1,7% auf 1,875 Mio.
Pkw-Neuzulassungen rückläufig gegenüber dem Vorjahr. "Von normalen
Marktverhältnissen sind wir nach wie vor weit entfernt", kritisiert Peckruhn.
Die Grafik liegt zum kostenlosen Download
(https://www.kfzgewerbe.de/zdk-warnt-e-zulassungen-zeigen-keine-trendwende)
bereit.
Pressekontakt:
Andreas Cremer, Stellv. Pressesprecher
Tel.: 0173/6400542
E-Mail: mailto:cremer@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6110175
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
Autor folgen