Xi Jinping hält Ansprache zu 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen japanische Aggression

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch auf der feierlichen

Veranstaltung auf dem Tian'anmen-Platz anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges

im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und

im weltweiten antifaschistischen Krieg eine Ansprache gehalten.



https://german.cgtn.com/2025/09/03/ARTI1756865872857832/





Xi sagte, die Feier werde veranstaltet, um gemeinsam die Geschichte im

Gedächtnis zu bewahren, der Märtyrer zu gedenken, den Frieden zu erhalten und

die Zukunft zu gestalten.



Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei

ein erbitterter und wichtiger Krieg gewesen. Unter der Führung der von der KP

Chinas initiierten nationalen Einheitsfront gegen die japanische Aggression habe

das chinesische Volk bis aufs Blut gegen die Feinde gekämpft, mit Blut und Leben

das Vaterland verteidigt und damit den ersten vollkommenen Sieg gegen fremde

Aggressionen in der modernen Geschichte Chinas errungen.



Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei

ein wichtiger Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Krieges gewesen. Das

chinesische Volk habe unter schwerem nationalem Opfer einen großen Beitrag zur

Rettung der menschlichen Zivilisationen und zur Wahrung des Weltfriedens

geleistet.



Die Geschichte habe gelehrt, dass die Zukunft der Menschheit eng miteinander

verbunden sei. Nur wenn alle Länder und Nationen auf Augenhöhe harmonisch

miteinander umgingen und sich gegenseitig unterstützten, könnten die gemeinsame

Sicherheit gewahrt, die Kriegsursachen beseitigt und die Wiederholung von

historischen Tragödien verhindert werden, so Xi Jinping weiter.



Die großartige chinesische Nation scheue keine Macht und Gewalt, stehe auf

eigenen Füssen und verbessere sich ständig. Im lebensentscheidenen Kampf von Gut

gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit und fortschrittlichen Kräften gegen

reaktionäre Kräfte habe das chinesische Volk damals gemeinsam hart gegen die

Feinde sowie um das Überleben des Landes, die Wiederauferstehung der

chinesischen Nation und die Gerechtigkeit der Menschheit gekämpft. Heutzutage

stehe die Menschheit erneut vor der Entscheidung zwischen Frieden und Krieg,

Dialog und Konfrontation sowie gemeinsamem Gewinn und Nullsummenspiel. Das

chinesische Volk stehe fest auf der Seite der historischen Richtigkeit und des

Fortschritts der menschlichen Zivilisationen sowie halte am Weg der friedlichen

Entwicklung fest, um gemeinsam mit der Bevölkerung aller Länder eine

Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft aufzubauen.



Die großartige Wiederauferstehung der chinesischen Nation sei unaufhaltsam, so

Xi Jinping. Die erhabene Sache der Menschheit von Frieden und Entwicklung werde

siegen.



