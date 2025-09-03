    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Xi Jinping hält Ansprache zu 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen japanische Aggression

    Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News

    Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch auf der feierlichen
    Veranstaltung auf dem Tian'anmen-Platz anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges
    im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und
    im weltweiten antifaschistischen Krieg eine Ansprache gehalten.

    Xi sagte, die Feier werde veranstaltet, um gemeinsam die Geschichte im
    Gedächtnis zu bewahren, der Märtyrer zu gedenken, den Frieden zu erhalten und
    die Zukunft zu gestalten.

    Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei
    ein erbitterter und wichtiger Krieg gewesen. Unter der Führung der von der KP
    Chinas initiierten nationalen Einheitsfront gegen die japanische Aggression habe
    das chinesische Volk bis aufs Blut gegen die Feinde gekämpft, mit Blut und Leben
    das Vaterland verteidigt und damit den ersten vollkommenen Sieg gegen fremde
    Aggressionen in der modernen Geschichte Chinas errungen.

    Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei
    ein wichtiger Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Krieges gewesen. Das
    chinesische Volk habe unter schwerem nationalem Opfer einen großen Beitrag zur
    Rettung der menschlichen Zivilisationen und zur Wahrung des Weltfriedens
    geleistet.

    Die Geschichte habe gelehrt, dass die Zukunft der Menschheit eng miteinander
    verbunden sei. Nur wenn alle Länder und Nationen auf Augenhöhe harmonisch
    miteinander umgingen und sich gegenseitig unterstützten, könnten die gemeinsame
    Sicherheit gewahrt, die Kriegsursachen beseitigt und die Wiederholung von
    historischen Tragödien verhindert werden, so Xi Jinping weiter.

    Die großartige chinesische Nation scheue keine Macht und Gewalt, stehe auf
    eigenen Füssen und verbessere sich ständig. Im lebensentscheidenen Kampf von Gut
    gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit und fortschrittlichen Kräften gegen
    reaktionäre Kräfte habe das chinesische Volk damals gemeinsam hart gegen die
    Feinde sowie um das Überleben des Landes, die Wiederauferstehung der
    chinesischen Nation und die Gerechtigkeit der Menschheit gekämpft. Heutzutage
    stehe die Menschheit erneut vor der Entscheidung zwischen Frieden und Krieg,
    Dialog und Konfrontation sowie gemeinsamem Gewinn und Nullsummenspiel. Das
    chinesische Volk stehe fest auf der Seite der historischen Richtigkeit und des
    Fortschritts der menschlichen Zivilisationen sowie halte am Weg der friedlichen
    Entwicklung fest, um gemeinsam mit der Bevölkerung aller Länder eine
    Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft aufzubauen.

    Die großartige Wiederauferstehung der chinesischen Nation sei unaufhaltsam, so
    Xi Jinping. Die erhabene Sache der Menschheit von Frieden und Entwicklung werde
    siegen.

