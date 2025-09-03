Xi Jinping hält Ansprache zu 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen japanische Aggression
Beijing (ots/PRNewswire) - CMG-News
Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch auf der feierlichen
Veranstaltung auf dem Tian'anmen-Platz anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges
im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und
im weltweiten antifaschistischen Krieg eine Ansprache gehalten.
https://german.cgtn.com/2025/09/03/ARTI1756865872857832/
Xi sagte, die Feier werde veranstaltet, um gemeinsam die Geschichte im
Gedächtnis zu bewahren, der Märtyrer zu gedenken, den Frieden zu erhalten und
die Zukunft zu gestalten.
Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei
ein erbitterter und wichtiger Krieg gewesen. Unter der Führung der von der KP
Chinas initiierten nationalen Einheitsfront gegen die japanische Aggression habe
das chinesische Volk bis aufs Blut gegen die Feinde gekämpft, mit Blut und Leben
das Vaterland verteidigt und damit den ersten vollkommenen Sieg gegen fremde
Aggressionen in der modernen Geschichte Chinas errungen.
Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei
ein wichtiger Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Krieges gewesen. Das
chinesische Volk habe unter schwerem nationalem Opfer einen großen Beitrag zur
Rettung der menschlichen Zivilisationen und zur Wahrung des Weltfriedens
geleistet.
Die Geschichte habe gelehrt, dass die Zukunft der Menschheit eng miteinander
verbunden sei. Nur wenn alle Länder und Nationen auf Augenhöhe harmonisch
miteinander umgingen und sich gegenseitig unterstützten, könnten die gemeinsame
Sicherheit gewahrt, die Kriegsursachen beseitigt und die Wiederholung von
historischen Tragödien verhindert werden, so Xi Jinping weiter.
Die großartige chinesische Nation scheue keine Macht und Gewalt, stehe auf
eigenen Füssen und verbessere sich ständig. Im lebensentscheidenen Kampf von Gut
gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit und fortschrittlichen Kräften gegen
reaktionäre Kräfte habe das chinesische Volk damals gemeinsam hart gegen die
Feinde sowie um das Überleben des Landes, die Wiederauferstehung der
chinesischen Nation und die Gerechtigkeit der Menschheit gekämpft. Heutzutage
stehe die Menschheit erneut vor der Entscheidung zwischen Frieden und Krieg,
Dialog und Konfrontation sowie gemeinsamem Gewinn und Nullsummenspiel. Das
chinesische Volk stehe fest auf der Seite der historischen Richtigkeit und des
Fortschritts der menschlichen Zivilisationen sowie halte am Weg der friedlichen
Entwicklung fest, um gemeinsam mit der Bevölkerung aller Länder eine
Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft aufzubauen.
Die großartige Wiederauferstehung der chinesischen Nation sei unaufhaltsam, so
Xi Jinping. Die erhabene Sache der Menschheit von Frieden und Entwicklung werde
siegen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763398/image_5052246_17810366.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/xi-jinping-halt-ansprache-zu-80-jahrestag-des-sieges-im-widerstan
dskrieg-des-chinesischen-volkes-gegen-japanische-aggression-302545096.html
