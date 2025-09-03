Zscaler Aktie bricht massiv ein - 03.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Zscaler Aktie. Mit einer Performance von -8,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Zscaler Aktionäre einen Verlust von -6,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zscaler Aktie damit um +3,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Zscaler +36,10 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Zscaler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,79 % 1 Monat -0,51 % 3 Monate -6,05 % 1 Jahr +31,56 %

Informationen zur Zscaler Aktie

Es gibt 156 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,41 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zscaler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.