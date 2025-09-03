    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Mittwoch, den 03.09.2025

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Mittwoch, den 03.09.2025
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Liebe wallstreetONLINE Nutzer,

    wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Mittwoch dem 03.09.2025 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen.
    Eine Aktie, die trendet, weist eine generelle erhöhte Handelsaktivität auf, charakterisiert über ein erhöhtes Handelsvolumen. Eine stärkere Handelsaktivität (rVol) gibt Hinweise auf News, Adhocs, politische oder regulatorische Neuigkeiten, nach denen Anlager:innen ihre Strategie ausrichten können. Trendaktien schaut bis zu 5 Handelstage zurück einschließlich heute.

    Von Montag bis Freitag stellen wir Ihnen jeweils um 16:00 die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.

    Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    195,85€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    229,80€
    Basispreis
    0,04
    Ask
    × 11,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von wO Chartvergleich
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Mittwoch, den 03.09.2025 Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Mittwoch dem 03.09.2025 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …