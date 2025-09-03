Spiro liefert nie zuvor gesehene Daten, die Live-Events mit Kaufabsichten und Umsatzauswirkungen verknüpfen

LAS VEGAS, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Spiro, eine weltweit führende Experiential-Agentur, veröffentlichte heute ihren Experiential Marketing Impact Report (EMIR), eine eigens durchgeführte Studie, in der mehr als 2.000 US-Verbraucher befragt wurden, die an Live-Events in den Bereichen Technologie und Konsumgüter (CPG) teilgenommen haben. Die Ergebnisse stellen eine direkte Verbindung zwischen Live-Experiential-Marketing und Kaufabsicht her und rüsten CMOs und Markenverantwortliche mit Erkenntnissen und Instrumenten aus, um Experiential Marketing von einer wahrgenommenen Kostenstelle zu einem bewährten Umsatztreiber zu machen.

Die Ergebnisse des Experiential Marketing Impact Report zeigen, wie Live-Events den Sales Funnel vorantreiben – und statten Markenvermarkter mit Erkenntnissen und Tools aus, um darauf zu reagieren.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Deutliche Auswirkungen auf die Einnahmen: 80 % (Tech) bzw. 93 % (Konsumgüter) der Teilnehmer gaben an, nach dem Event bei der Marke gekauft zu haben.

80 % (Tech) bzw. 93 % (Konsumgüter) der Teilnehmer gaben an, nach dem Event bei der Marke gekauft zu haben. Vertrauen beschleunigt die Konversion: Von den Teilnehmern, die nach dem Event von einem erhöhten Vertrauen berichteten, kauften über 90 %. Ohne diesen Vertrauensvorschuss sank die Kaufabsicht auf nur 34 %.

Von den Teilnehmern, die nach dem Event von einem erhöhten Vertrauen berichteten, kauften über 90 %. Ohne diesen Vertrauensvorschuss sank die Kaufabsicht auf nur 34 %. Engagement erhält die Relevanz: „Interaktive" oder „immersive" Erlebnisse führten zu einer 2,2-fach höheren Markenerinnerung als passive Umgebungen.

„Interaktive" oder „immersive" Erlebnisse führten zu einer 2,2-fach höheren Markenerinnerung als passive Umgebungen. Qualität zählt: Teilnehmer, die ihr Erlebnis als „unvergesslich", „wertvoll" und „vertrauenswürdig" beschrieben, waren fast dreimal so kauffreudig wie diejenigen mit neutralen Eindrücken.

„Theorie gewinnt kein Budget. Daten tun es", sagte Carley Faircloth-Kilmurray, Global CMO, Spiro. „Der Experiential Marketing Impact Report verbindet Live-Experiential direkt mit der Kaufabsicht und gibt Marketern in Verbindung mit den Bewertungstools und Begleitmaterialien die Grundlage für datengestützte Gespräche mit ihren Führungskräften, um Experiential in ihrem Marketing-Mix neu zu positionieren."

Die Studie zeigt auch die Fähigkeit von Experiential, jede Phase des Funnels zu beeinflussen:

Sensibilisierung: 91 % der Tech-Teilnehmer, die sich zuvor nicht mit der Marke beschäftigt hatten, gaben an, dass sie die Marke nun in Betracht ziehen würden.

91 % der Tech-Teilnehmer, die sich zuvor nicht mit der Marke beschäftigt hatten, gaben an, dass sie die Marke nun in Betracht ziehen würden. Erwägung: 68 % der Teilnehmer gaben an, dass das Live-Event die Markendifferenzierung verdeutlicht hat.

68 % der Teilnehmer gaben an, dass das Live-Event die Markendifferenzierung verdeutlicht hat. Umwandlung: 82 % gaben an, dass die Veranstaltung dazu beigetragen hat, eine bereits getroffene Kaufentscheidung zu bestätigen oder zu beschleunigen.

„EMIR zeigt uns die Zukunft der Markenbildung: Wachstum entsteht durch echte Verbindungen. Live-Erlebnisse wecken nicht nur das Engagement, sondern stehen in direktem Zusammenhang mit Vertrauen, Loyalität und messbaren geschäftlichen Auswirkungen", fügte Faircloth hinzu.

Tools für Vermarkter

Um Führungskräften dabei zu helfen, ihre Erkenntnisse in die Tat umzusetzen, wird EMIR mit einem strategischen Toolkit veröffentlicht, das die Erkenntnisse in praktische Ressourcen umsetzt, darunter

EMIR-Reifegradbewertung : Ein Benchmark-Modell zur Bewertung der organisatorischen Bereitschaft und zur Planung von Experiential-Wachstum.

: Ein Benchmark-Modell zur Bewertung der organisatorischen Bereitschaft und zur Planung von Experiential-Wachstum. EMIR-Implementierungscheckliste : Schnelle Schritte zur sofortigen Aktivierung der EMIR-Einsichten.

: Schnelle Schritte zur sofortigen Aktivierung der EMIR-Einsichten. Experiential-Bedürfnishierarchie: Ein Rahmen für die Gestaltung intelligenter Events, die sich an den Werten und Prioritäten des Publikums orientieren.

EMIR & das Strategie-Toolkit HIER herunterladen.

Informationen zu Spiro

Spiro (sp-eye-roh) ist eine strategisch geführte, kreativ getriebene, weltweit führende Experiential-Agentur. Wir nutzen den Experiential-Kanal, um starke, immaterielle Bindungen zwischen Marken und ihren Kunden zu kultivieren, die den Umsatz steigern. In Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Marken der Welt integrieren wir Attraktionsfaktoren und Markenziele, um Events und Erlebnisse zu entwickeln, die einen echten Markenwert schaffen. Erleben Sie Brand Gravity, die einzigartige Spiro-Bindung zwischen Marke und Kunde. Besuchen Sie ThisIsSpiro.com.

