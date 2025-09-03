eBay feiert 30 Jahre wirtschaftliche Chancen für alle und gestaltet die Zukunft des E-Commerce neu (FOTO)
Dreilinden/Berlin (ots) - Happy Birthday, eBay! Vor 30 Jahren, am 3. September
1995, ging einer der ersten globalen Online-Marktplätze an den Start - und
veränderte, wie Menschen weltweit kaufen und verkaufen. Von 95er-Klassikern wie
der Levi's 501 über die erste PlayStation bis hin zu Pokémon-Karten: eBay war
schon im Gründungsjahr der Ort, an dem Trends lebten und Lieblingsstücke neue
Besitzer*innen fanden. Heute ist eBay mehr als ein Marktplatz für rare Schätze:
Die Plattform treibt die Kreislaufwirtschaft voran, gibt Gründer*innen
Rückenwind und schafft Chancen für Millionen Menschen rund um den Globus.
Ein starker Partner für Händler*innen weltweit
