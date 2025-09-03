    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    eBay feiert 30 Jahre wirtschaftliche Chancen für alle und gestaltet die Zukunft des E-Commerce neu (FOTO)

    Dreilinden/Berlin (ots) - Happy Birthday, eBay! Vor 30 Jahren, am 3. September
    1995, ging einer der ersten globalen Online-Marktplätze an den Start - und
    veränderte, wie Menschen weltweit kaufen und verkaufen. Von 95er-Klassikern wie
    der Levi's 501 über die erste PlayStation bis hin zu Pokémon-Karten: eBay war
    schon im Gründungsjahr der Ort, an dem Trends lebten und Lieblingsstücke neue
    Besitzer*innen fanden. Heute ist eBay mehr als ein Marktplatz für rare Schätze:
    Die Plattform treibt die Kreislaufwirtschaft voran, gibt Gründer*innen
    Rückenwind und schafft Chancen für Millionen Menschen rund um den Globus.

    Ein starker Partner für Händler*innen weltweit

    "Das 30-jährige Jubiläum von eBay ist ein wichtiger Meilenstein, den wir mit
    unserer globalen Community feiern, mit unseren Käufer*innen und Händler*innen,
    die uns bei jedem Schritt begleitet haben", sagt Jamie Iannone, CEO von eBay.
    "Mit Blick in die Zukunft werden wir weiterhin auf Innovation und Künstliche
    Intelligenz (KI) setzen, um eBay einfacher und sicherer zu machen und
    gleichzeitig einen starken Marktplatz für die kommenden Jahrzehnte aufzubauen."

    Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von eBay in Deutschland, ergänzt:
    "Auch in Deutschland ist eBay seit vielen Jahren ein starker Partner für kleine,
    mittlere und große Unternehmen sowie für Millionen private Verkäufer*innen. Es
    erfüllt mich mit Stolz, wie viele Karrieren hier begonnen haben. In Zukunft
    werden wir weiterhin unseren Nutzer*innen den Rücken freihalten, Innovationen
    wie KI greifbar machen und sie dabei unterstützen, ihre Erfolgsgeschichten
    weiterzuschreiben."

    Zum 30. Jubiläum veranstaltet eBay eine Reihe besonderer Events:

    - Feier an der Nasdaq: Heute werden eBay CEO Jamie Iannone und das
    Managementteam um 9:30 Uhr Ortszeit New York (15:30 Uhr Berliner Zeit) die
    Eröffnungsglocke an der Nasdaq MarketSite läuten, dem bekannten Börsengebäude
    am Times Square in Manhattan. Dieser symbolische Moment macht deutlich, wie
    sehr eBay den globalen Handel geprägt hat und wie die Plattform mit
    kontinuierlichen Innovationen kleine Unternehmen, Gründer*innen und
    Enthusiast*innen weltweit unterstützt.
    - eBay OPEN in Berlin: Ergänzend zur Zeremonie feiert eBay in Deutschland den
    globalen Geburtstag am 25. September auf der eBay OPEN im BrewDog DogTap
    Berlin (Im Marienpark 23, 12107 Berlin). Das ganztägige Programm (9:30-22:00
    Uhr) bietet Keynotes, etwa von Dr. Saskia Meier-Andrae, Geschäftsführerin von
    eBay in Deutschland, Nitzan Mekel-Bobrov, VP & Chief AI Officer von eBay,
    sowie Yaël Meier, Gen-Z-Expertin. Zudem gibt es Masterclasses und Workshops.
    Die Veranstaltung richtet sich an Händler*innen, die ihr Wissen etwa zu
