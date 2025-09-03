    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klimawandel belastet viele Beschäftigte

    Für Sie zusammengefasst
    • 60% der Beschäftigten spüren Klimawandel direkt.
    • 77% der Außenarbeiter fühlen sich betroffen.
    • Hitze senkt Produktivität und erhöht Unfallrisiko.

    BERLIN (dpa-AFX) - Viele Beschäftigte in Deutschland spüren einer neuen Umfrage zufolge die Auswirkungen des Klimawandels unmittelbar bei sich selbst. So sagen 60 Prozent der Befragten, dass der Klimawandel ihren Arbeitsplatz und ihre Gesundheit bereits beeinflusst oder beeinflusst hat, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Berlin berichtete.

    Beschäftigte, die überwiegend draußen arbeiten, etwa im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft, fühlen sich zu 77 Prozent von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Von den Beschäftigten, die drinnen arbeiten, ist es nur die Hälfte. Die Umfrage war vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung im Auftrag der TK durchgeführt, sie wurde als Teil des TK-Gesundheitsreports 2025 vorgestellt.

    TK-Chef Jens Baas sagte: "Hitze macht müde, geht auf den Kreislauf und kann zu Konzentrationsstörungen führen." Die Gefahr von Arbeitsunfällen steige. Die Produktivität der Beschäftigten nehme ab. Für gut vier von zehn Beschäftigten sind laut der Befragung eine Senkung der Leistungsfähigkeit oder Produktivität sowie ein erhöhtes Unfallrisiko auf den Klimawandel zurückzuführen./bw/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
