    USA

    Industrieaufträge geben wie erwartet nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang der US-Industrie sank um 1,3%.
    • Nachfrage nach Transportgütern belastet die Aufträge.
    • Aufträge für langlebige Güter fielen um 2,8%.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juli belastet durch gefallene Transportaufträge gesunken. Die Bestellungen fielen im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Juni waren die Aufträge noch um 4,8 Prozent gefallen.

    Belastet wurden die Aufträge vor allem durch eine gesunkene Nachfrage nach Transportgütern. Nach Herausrechnung der Transportorders stieg der Auftragseingang um 0,6 Prozent zum Vormonat. Auch dies war erwartet worden.

    Die Aufträge für langlebige Güter fielen laut einer zweiten Schätzung um 2,8 Prozent. Dies war so erwartet worden. Die entsprechenden Aufträge ohne Transportgüter legten um 1,0 Prozent zu.

    Die Orders für zivile Kapitalgüter ohne Flugzeuge stiegen um 1,1 Prozent. Diese Komponente gilt als Schätzgröße für die Investitionen der Unternehmen./jsl/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
