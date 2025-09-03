Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 1
Performance 1M: +0,67 %
Nokia
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 2
Performance 1M: +5,56 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 3
Performance 1M: -2,47 %
Stellantis
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 4
Performance 1M: +5,93 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 5
Performance 1M: +5,97 %
ENI
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 6
Performance 1M: +3,14 %
