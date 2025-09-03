    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMacy's AktievorwärtsNachrichten zu Macy's

    20 Prozent Kursplus!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Macy’s überrascht mit Comeback – Aktie schießt nach Prognose-Anhebung hoch

    Der Warenhaus-Gigant aus den USA steckt mitten im Wandel: Weniger Filialen, mehr Premium-Angebote. Inzwischen trägt der Turnaround die ersten Früchte. Und Anleger feiern die Aktie.

    20 Prozent Kursplus! - Macy’s überrascht mit Comeback – Aktie schießt nach Prognose-Anhebung hoch
    Foto: picture alliance / NDZ/STAR MAX/IPx

    Die US-Kaufhauskette Macy’s hat Anleger mit einem überraschenden Turnaround begeistert: Erstmals seit 2022 legten die flächenbereinigten Umsätze wieder zu. Im zweiten Quartal stiegen sie um 0,8 Prozent – Analysten hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent erwartet. Insgesamt sanken die Erlöse zwar um 1,9 Prozent auf 5 Milliarden US-Dollar, lagen damit aber über den Schätzungen von 4,86 Milliarden US-Dollar.

    Unter dem Strich verdiente Macy’s 87 Millionen US-Dollar beziehungsweise 31 Cent je Aktie, nach 150 Millionen US-Dollar (53 Cent) im Vorjahr. Bereinigt um Sondereffekte erreichte das Ergebnis 41 Cent je Aktie – mehr als doppelt so viel wie die von Experten prognostizierten 19 Cent. Die Aktie reagierte am Dienstag mit einem Kurssprung von rund 20 Prozent.

    Macy's

    +19,17 %
    -0,97 %
    +9,12 %
    +17,92 %
    -17,06 %
    -32,96 %
    +95,04 %
    -78,35 %
    -60,18 %
    ISIN:US55616P1049WKN:A0MS7Y

    Die Jahresprognose wurde angehoben: Macy’s erwartet nun einen Umsatz zwischen 21,15 und 21,45 Milliarden US-Dollar (zuvor 21,0–21,4 Milliarden) sowie einen bereinigten Gewinn von 1,70 bis 2,05 US-Dollar je Aktie (zuvor 1,60–2,00). Belastend bleiben allerdings zusätzliche Zollkosten, die den Konzern 40 bis 60 Basispunkte bei der Marge kosten könnten.

    Besonders die Premium-Töchter Bloomingdale’s (+3,6 Prozent) und die Kosmetikkette Bluemercury (+1,2 Prozent) gaben Rückenwind. CEO Tony Spring setzt auf ein radikales Umbauprogramm: 150 Macy’s-Filialen sollen bis 2026 schließen, parallel investiert der Konzern in wachstumsstarke Standorte, modernisierte Produktlinien und ein attraktiveres Bonusprogramm. Ziel ist es, kaufkräftigere Kunden anzusprechen und das schwächere Konsumumfeld abzufedern.

    Marktexperten sprechen von einem mutigen Schritt, denn der Wettbewerb im US-Einzelhandel verschärft sich, während Verbraucher – besonders Gen Z – ihre Ausgaben zurückfahren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Macy's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,17 % und einem Kurs von 13,82EUR auf Tradegate (03. September 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    20 Prozent Kursplus! Macy’s überrascht mit Comeback – Aktie schießt nach Prognose-Anhebung hoch Der Warenhaus-Gigant aus den USA steckt mitten im Wandel: Weniger Filialen, mehr Premium-Angebote. Inzwischen trägt der Turnaround die ersten Früchte. Und Anleger feiern die Aktie.