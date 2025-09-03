Macy’s überrascht mit Comeback – Aktie schießt nach Prognose-Anhebung hoch

Unter dem Strich verdiente Macy’s 87 Millionen US-Dollar beziehungsweise 31 Cent je Aktie, nach 150 Millionen US-Dollar (53 Cent) im Vorjahr. Bereinigt um Sondereffekte erreichte das Ergebnis 41 Cent je Aktie – mehr als doppelt so viel wie die von Experten prognostizierten 19 Cent. Die Aktie reagierte am Dienstag mit einem Kurssprung von rund 20 Prozent.

Die US-Kaufhauskette Macy’s hat Anleger mit einem überraschenden Turnaround begeistert: Erstmals seit 2022 legten die flächenbereinigten Umsätze wieder zu. Im zweiten Quartal stiegen sie um 0,8 Prozent – Analysten hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent erwartet. Insgesamt sanken die Erlöse zwar um 1,9 Prozent auf 5 Milliarden US-Dollar, lagen damit aber über den Schätzungen von 4,86 Milliarden US-Dollar.

Die Jahresprognose wurde angehoben: Macy’s erwartet nun einen Umsatz zwischen 21,15 und 21,45 Milliarden US-Dollar (zuvor 21,0–21,4 Milliarden) sowie einen bereinigten Gewinn von 1,70 bis 2,05 US-Dollar je Aktie (zuvor 1,60–2,00). Belastend bleiben allerdings zusätzliche Zollkosten, die den Konzern 40 bis 60 Basispunkte bei der Marge kosten könnten.

Besonders die Premium-Töchter Bloomingdale’s (+3,6 Prozent) und die Kosmetikkette Bluemercury (+1,2 Prozent) gaben Rückenwind. CEO Tony Spring setzt auf ein radikales Umbauprogramm: 150 Macy’s-Filialen sollen bis 2026 schließen, parallel investiert der Konzern in wachstumsstarke Standorte, modernisierte Produktlinien und ein attraktiveres Bonusprogramm. Ziel ist es, kaufkräftigere Kunden anzusprechen und das schwächere Konsumumfeld abzufedern.

Marktexperten sprechen von einem mutigen Schritt, denn der Wettbewerb im US-Einzelhandel verschärft sich, während Verbraucher – besonders Gen Z – ihre Ausgaben zurückfahren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Macy's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,17 % und einem Kurs von 13,82EUR auf Tradegate (03. September 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.



