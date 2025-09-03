UBS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Buy" belassen. Die Entscheidung gegen eine Wiederaufnahme des Baus der Biokraftstoff-Fabrik in Rotterdam sei eine leicht positive Nachricht für andere Produzenten wie Neste, schrieb Joshua Stone am Mittwoch. Bei Shell lobt der Experte derweil die Ausgabendisziplin im Konzernumbau./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 10:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 31,22EUR auf Tradegate (03. September 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.



