Tom Lee: Der September wird ein Bullen-Monat!

"Der Grund ist, dass die Fed das ganze Jahr über pausiert hat und dann im September die Zinsen senkt. Das ist in den letzten fünfzig Jahren nur zweimal zuvor passiert – 1998 und 2024", sagt er. In beiden Fällen zeigte der S&P 500 eine positive Entwicklung und stieg im Durchschnitt um 3,3 Prozent.

Obwohl September und Oktober traditionell zu den härtesten Monaten des Jahres gehören, deuten bestimmte wirtschaftliche Bedingungen auf einen Aufwärtstrend in diesem September hin; so meint zumindest Dauer-Optimist Tom Lee. Als Hauptgrund für diese Zuversicht nannte er die einzigartige Position der Federal Reserve, die in einem aktuellen Video auf YouTube erklärt.

Historische Daten seit 1950 zeigen, dass der September normalerweise nur in 47 Prozent der Fälle steigt, und in den vergangenen Tagen sei der Volatilitätsindex (VIX) von 14 auf 17 gestiegen.

Der Analyst betonte jedoch die Bedeutung der Maßnahmen der Fed: "Mit anderen Worten: In den beiden Fällen, in denen die Fed das ganze Jahr über pausierte und im September senkte, war der Markt positiv."

Er hob außerdem wichtige wirtschaftliche Indikatoren der Woche hervor, darunter die ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe, die seit 31 Monaten in Folge unter 50 liegen, Entwicklungen bei Zöllen und den kommenden Arbeitsmarktbericht.

"Wir hatten noch nie einen Höhepunkt des Bullenmarkts, wenn der ISM unter 50 lag", bemerkte Lee, was trotz der Schwäche im verarbeitenden Gewerbe auf weiterhin bullishes Potenzial hindeute.

Für die Anlagestrategie empfahl Lee, sich auf KI-Sektoren und Kryptowährungen zu konzentrieren, insbesondere auf die Magnificent-7-Aktien, Bitcoin und Ethereum.

Trotz des jüngsten 10 prozentigen Rückgangs von Nvidia bleibt er optimistisch:

"Es gibt nach wie vor nur ein Nvidia – das einzigartige Unternehmen, von dem jeder, der in KI aktiv ist, einen Chip kaufen muss."

Auch für Ethereum äußerte er sich zuversichtlich und bezeichnete die Kryptowährung als "eine der überzeugendsten Chancen bis zum Jahresende".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

